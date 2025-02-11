Що відбувається в енергосистемі України та чи будуть відключати світло у лютому

Ремонт пошкоджених внаслідок обстрілу ліній електромереж. Фото: УНІАН

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Українська енергосистема знову проходить через скрутні часи. Енергооб'єкти країни продовжують страждати від російських атак. Крім того, вже найближчим часом прогнозуються досить сильні для поточної зими морози, що може підвищити можливість повернення до графіків відключення електроенергії.

Новини.LIVE розповідають, чи будуть відключати світло українцям лютому, в якому стані енергосистема та що прогнозують експерти.

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Що відбувається в енергосистемі України

У понеділок, 10 лютого, в Україні запровадили обмеження на енергоспоживання для промислових підприємств та бізнесу. Про це повідомили у компанії "Укренерго". При цьому відключення електроенергії для побутових споживачів поки що не планується.

Таке рішення було прийнято у зв'язку з пошкодженнями енергетичної інфраструктури, викликаними ракетно-дроновими атаками російської армії. В "Укренерго" зазначили, що час та графік обмежень можуть коригуватися протягом доби залежно від ситуації.

Графіки відключень електроенергії для бізнесу, промисловості та деяких приватних споживачів було запроваджено у Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській областях, а також на Закарпатті.

При цьому, минулого тижня вже відбувались аварійні відключення. Вони проходили у Харківській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській та Київській областях. В "Укренерго" пояснили, що ці заходи були вимушеними та пов'язані з пошкодженнями об'єктів генерації та передачі електроенергії внаслідок ворожих атак.

Слід зазначити, що у січні ситуація в українській енергетиці була кращою. За даними моніторингу ExPro Electricity, у першому місяці 2025 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 56% порівняно з груднем — до майже 189 тис. МВт-год.

Однією з основних причин причиною зниження обсягів імпорту стала достатня кількість ресурсів, що виробляються внутрішніми виробниками. Серед країн-постачальників Польща зайняла 30% загального обсягу імпорту, Угорщина — 25,5%, а Словаччина — майже 25%. При цьому скорочення закупівель спостерігалося на всіх напрямках.

Наразі основні генеруючі потужності України зосереджені на АЕС. За словами в.о. голови правління "Енергоатому" Петра Котіна, попри втрату 45% атомної генерації через окупацію Запорізької АЕС та постійні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, компанія забезпечує понад 60% потреб населення та економіки України в електроенергії.

У 2024 році потужності "Енергоатому" виробили 53 млрд кВт-год електроенергії, що на 2% більше, ніж у 2023 році, та на 12% більше, ніж у 2022 році. Крім того, компанія продовжила оптимізацію планових ремонтів енергоблоків, скоротивши їх загальну тривалість на 59 діб. Відновлювальні роботи були організовані так, щоб у холодний період усі 9 енергоблоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території, працювали безперебійно.

Чи будуть відключати світло українцям

Експерти попереджають про можливі аварійні відключення електроенергії в Україні. Причиною цього може стати сильне похолодання, яке очікується у другій половині лютого. Як пояснив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, морози здатні значно збільшити навантаження на енергосистему, яка вже зараз зазнає дефіциту потужності.

Втім, основною причиною потенційних відключень Омельченко називає обстріл енергетичної інфраструктури з боку РФ. Він зазначив, що, попри те, що минулого тижня відключення були локальними, кумулятивний ефект від ударів може призвести до масштабних аварій та знеструмлення по всій країні.

"Російські атаки створюють найбільші ризики і є головною причиною пошкоджень і дефіциту потужності в енергосистемі. Крім того, є ще одна причина, через яку може створитися доволі складна ситуація цього тижня. Вона пов'язана з тим, що Росія атакувала наші газові родовища. А це означає, що, можливо, знизився видобуток газу, який, зокрема, використовується при виробництві електроенергії на ТЕС", — зазначив він.

Нещодавно Міністр енергетики України Герман Галущенко взагалі спростував можливість запровадження графіків відключення електроенергії через морози в країні. Він наголосив, що єдиною причиною таких заходів можуть бути лише атаки з боку Росії.

"Температура не впливає на графіки відключень. Єдине, що впливає, це наслідки атак", — зазначив міністр.

Галущенко також зазначив, що, попри значні пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетних та дронових атак російських агресорів, відключення електроенергії в останні дні мають обмежений характер. Водночас він додав, що Росія продовжує руйнувати об'єкти генерації в Україні.

"Ми, на жаль, втратили велику генеруючу потужність, і ще невідомо, скільки часу піде на відновлення. Ще треба час, щоб детектувати. Але ми бачимо суттєвий рівень пошкодження", — резюмував Галущенко.

Відновлення генерації в Україні

У червні 2024 року на церемонії відкриття конференції з відновлення країни президент Володимир Зеленський заявив, що Україна за підтримки партнерів планує побудувати до 1 ГВт маневреної газової генерації вже у 2024 році, а також додати ще 4 ГВт у найближчі роки.

"У цій галузі європейські та, зокрема, німецькі компанії є технологічними лідерами. Прямо в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 ГВт потужності вже цього року", — заявив президент.

Щоправда, згодом ексрадниця міністра енергетики Лана Зеркаль зазначила, що заяву про побудову до одного гігавата газової маневреної генерації фактично неможливо реалізувати.

"Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, підключити, навчити команди як ними управляти — в найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли минулого року, так досі й не запустили", — підкреслила експертка.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що з обіцяних потужностей у гігават електроенергії у 2024 році було побудовано менше чверті.

"Ось офіційна відповідь Укренерго (всі підключення йдуть через нього), що ніякого гігавата навіть близько немає. Навіть половини. Виходить 13% від цього. Сумарно за 2024 рік виходитиме 133 МВт. Все. Думаю, навіть трохи менше, це вже як рахувати", — написав нардеп.

Офіційна відповідь "Укренерго" щодо відновлення генерації в Україні. Джерело: депутат Ярослав Железняк

При цьому у кінці січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські енергетики планують до 2025 року відновити об'єкти генерації, зруйновані внаслідок російських атак загальною потужністю 3 ГВт. Крім того, Україна продовжує будівництво нових енергетичних об'єктів та розвиває розподілену генерацію, яка забезпечує локальні потреби та робить енергосистему більш стійкою до можливих атак, наголосив глава уряду.

"У 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно йдеться про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки", — додав урядовець.

Таким чином, хоча в Україні в лютому можуть бути запроваджені графіки відключення електроенергії у разі погіршення погодних умов або через російські обстріли, можна стверджувати, що найпесимістичніші прогнози на зимовий період не підтвердилися. У країні не відбулося і не очікується масштабних блекаутів, а енергосистема демонструє досить високу стійкість навіть за умов значного похолодання.

Нагадаємо, у відбудові енергетики Україна може розраховувати на допомогу Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). За словами президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо енергетичний сектор України є одним із найважливіших пріоритетів для інвестицій цього року.

Також нещодавно, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав Київську електричну підстанцію. Він вивчив стан енергосистеми та попередив про ядерну аварію у випадку обстрілу.