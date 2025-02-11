Что происходит в энергосистеме Украины и будут ли отключать свет в феврале

Ремонт поврежденных в результате обстрела линий электросетей. Фото: УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украинская энергосистема снова проходит через трудные времена. Энергообъекты страны продолжают страдать от российских атак. Кроме того, уже в ближайшее время прогнозируются достаточно сильные для текущей зимы морозы, что может повысить возможность возвращения к графикам отключения электроэнергии.

Новини.LIVE рассказывают, будут ли отключать свет украинцам в феврале, в каком состоянии энергосистема и что прогнозируют эксперты.

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Что происходит в энергосистеме Украины

В понедельник, 10 февраля, в Украине ввели ограничения на энергопотребление для промышленных предприятий и бизнеса. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". При этом отключение электроэнергии для бытовых потребителей пока не планируется.

Такое решение было принято в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры, вызванными ракетно-дроновыми атаками российской армии. В "Укрэнерго" отметили, что время и график ограничений могут корректироваться в течение суток в зависимости от ситуации.

Графики отключений электроэнергии для бизнеса, промышленности и некоторых частных потребителей были введены в Днепропетровской, Житомирской, Одесской, Полтавской, Ивано-Франковской областях, а также на Закарпатье.

При этом, на прошлой неделе уже происходили аварийные отключения. Они проходили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях. В "Укрэнерго" объяснили, что эти меры были вынужденными и связаны с повреждениями объектов генерации и передачи электроэнергии в результате вражеских атак.

Следует отметить, что в январе ситуация в украинской энергетике была лучше. По данным мониторинга ExPro Electricity, в первом месяце 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56% по сравнению с декабрем — до почти 189 тыс. МВт-ч.

Одной из основных причин причиной снижения объемов импорта стало достаточное количество ресурсов, производимых внутренними производителями. Среди стран-поставщиков Польша заняла 30% общего объема импорта, Венгрия — 25,5%, а Словакия — почти 25%. При этом сокращение закупок наблюдалось по всем направлениям.

Сейчас основные генерирующие мощности Украины сосредоточены на АЭС. По словам и.о. председателя правления "Энергоатома" Петра Котина, несмотря на потерю 45% атомной генерации из-за оккупации Запорожской АЭС и постоянные атаки на объекты энергетической инфраструктуры, компания обеспечивает более 60% потребностей населения и экономики Украины в электроэнергии.

В 2024 году мощности "Энергоатома" произвели 53 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 2% больше, чем в 2023 году, и на 12% больше, чем в 2022 году. Кроме того, компания продолжила оптимизацию плановых ремонтов энергоблоков, сократив их общую продолжительность на 59 суток. Восстановительные работы были организованы так, чтобы в холодный период все 9 энергоблоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работали бесперебойно.

Будут ли отключать свет украинцам

Эксперты предупреждают о возможных аварийных отключениях электроэнергии в Украине. Причиной этого может стать сильное похолодание, которое ожидается во второй половине февраля. Как пояснил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, морозы способны значительно увеличить нагрузку на энергосистему, которая уже сейчас испытывает дефицит мощности.

Впрочем, основной причиной потенциальных отключений Омельченко называет обстрел энергетической инфраструктуры со стороны РФ. Он отметил, что, несмотря на то, что на прошлой неделе отключения были локальными, кумулятивный эффект от ударов может привести к масштабным авариям и обесточиванию по всей стране.

"Российские атаки создают наибольшие риски и являются главной причиной повреждений и дефицита мощности в энергосистеме. Кроме того, есть еще одна причина, по которой может создаться довольно сложная ситуация на этой неделе. Она связана с тем, что Россия атаковала наши газовые месторождения. А это означает, что, возможно, снизилась добыча газа, который, в частности, используется при производстве электроэнергии на ТЭС", — отметил он.

Недавно Министр энергетики Украины Герман Галущенко вообще опроверг возможность введения графиков отключения электроэнергии из-за морозов в стране. Он отметил, что единственной причиной таких мер могут быть только атаки со стороны России.

"Температура не влияет на графики отключений. Единственное, что влияет, это последствия атак", — отметил министр.

Галущенко также отметил, что, несмотря на значительные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ракетных и дроновых атак российских агрессоров, отключения электроэнергии в последние дни имеют ограниченный характер. В то же время он добавил, что Россия продолжает разрушать объекты генерации в Украине.

"Мы, к сожалению, потеряли большую генерирующую мощность, и еще неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Еще надо время, чтобы детектировать. Но мы видим существенный уровень повреждения", — резюмировал Галущенко.

Восстановление генерации в Украине

В июне 2024 года на церемонии открытия конференции по восстановлению страны президент Владимир Зеленский заявил, что Украина при поддержке партнеров планирует построить до 1 ГВт маневренной газовой генерации уже в 2024 году, а также добавить еще 4 ГВт в ближайшие годы.

"В этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. Прямо в этой области у нас есть четкий план, как построить до 1 ГВт мощности уже в этом году", — заявил президент.

Правда, впоследствии экс-советник министра энергетики Лана Зеркаль отметила, что заявление о построении до одного гигаватта газовой маневренной генерации фактически невозможно реализовать.

"Газовая генерация не строится в течение шести месяцев с момента заявления. Найти турбины, определить место установки, сделать проект, подключить, научить команды как ими управлять — в лучших условиях занимает год. В Украине условия не самые лучшие: турбины, которые привезли в прошлом году, так до сих пор и не запустили", — подчеркнула эксперт.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что из обещанных мощностей в гигаватт электроэнергии в 2024 году было построено менее четверти.

"Вот официальный ответ Укрэнерго (все подключения идут через него), что никакого гигаватта даже близко нет. Даже половины. Получается 13% от этого. Суммарно за 2024 год будет получаться 133 МВт. Все. Думаю, даже чуть меньше, это уже как считать", — написал нардеп.

Официальный ответ "Укрэнерго" по восстановлению генерации в Украине. Источник: депутат Ярослав Железняк

При этом в конце января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинские энергетики планируют до 2025 года восстановить объекты генерации, разрушенные в результате российских атак общей мощностью 3 ГВт. Кроме того, Украина продолжает строительство новых энергетических объектов и развивает распределенную генерацию, которая обеспечивает локальные потребности и делает энергосистему более устойчивой к возможным атакам, подчеркнул глава правительства.

"В 2024 году было присоединено 233 генерирующие установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь идет о газовой генерации, а именно газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки", — добавил чиновник.

Напомним, в восстановлении энергетики Украина может рассчитывать на помощь Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). По словам президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо энергетический сектор Украины является одним из важнейших приоритетов для инвестиций в этом году.

Также недавно, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Киевскую электрическую подстанцию. Он изучил состояние энергосистемы и предупредил о ядерной аварии в случае обстрела.