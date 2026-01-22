Що означає поява BlackRock у розмовах про відбудову України — проста логіка великих грошей

Логотип BlackRock біля входу до офісу корпорації в Сан-Франциско. Фото: Reuters

У швейцарському Давосі 19 січня стартував 56-й Всесвітній економічний форум. На заході, який триватиме до 23 січня, світові лідери, інвестори та керівники транснаціональних корпорацій обговорюють майбутнє глобальної економіки й безпеки, в центрі уваги перебуває й тема України. На полях форуму говорять зокрема про післявоєнну відбудову, й у цьому контексті дедалі частіше звучить назва BlackRock.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про цю компанію й чому вона перебуває у фокусі України.

Що являє собою BlackRock

BlackRock — найбільша у світі компанія з управління активами. Вона була заснована у 1988 році в Нью-Йорку. У корпоративній історії компанії фігурують вісім співзасновників, серед яких Ларрі Фінк (голова правління та головний виконавчий директор) і Роб Капіто (президент та директор).

В юридичній площині BlackRock, Inc. є публічною корпорацією (Delaware corporation), яка складається з материнської компанії, зареєстрованої в США (акції торгуються на NYSE), та численних філій, розташованих у 30 країнах. Через дочірні структури компанія надає послуги з управління інвестиціями та технологій.

В Україні також діє філія BlackRock Ukraine LLC, яка зокрема займається консультуванням уряду України з питань залучення інвестицій для повоєнного відновлення.

Які бізнеси входять у BlackRock

BlackRock — це не один "фонд". Це платформа з кількох великих напрямів:

iShares — один із найбільших у світі бізнесів ETF (біржових фондів), через які інвестори купують ринки "пакетом". У 2025 році саме ETF-канал дав один із ключових припливів коштів.

Aladdin — технологічна платформа для управління портфелями та ризиками, якою користуються не лише всередині компанії. Це важливо, бо "відбудова" для інвестора починається з контролю ризику й прозорої аналітики.

Private markets / інфраструктура / приватний кредит — напрям, який BlackRock активно нарощує через великі угоди. Наприклад, інфраструктурний гігант Global Infrastructure Partners (GIP) тепер є частиною BlackRock.

Advisory (Financial Markets Advisory) — консалтинг для урядів та інституційних клієнтів, зокрема й український трек.

Найуспішніші кейси — що показує масштаб

Якщо вимірювати "успіх" у метриках проєктів, то це три речі:

Масштаб активів під управлінням (AUM) — станом на кінець 2025 року BlackRock повідомила про близько $14 трлн AUM. Домінування в ETF — рекордні припливи у 2025 році, де iShares був одним із головних драйверів. Розширення в інфраструктуру і private markets — купівля GIP підсилює спроможність збирати "довгі" інфраструктурні гроші — саме те, що потрібно для відновлення енергетики, логістики, міської інфраструктури.

Проте тут важливо не плутати терміни. Активи під управлінням (AUM) — близько $14 трлн (це гроші клієнтів, якими BlackRock керує). Ринкова капіталізація (вартість компанії на біржі) — у січні 2026 оцінюється приблизно в діапазоні $170-190 млрд залежно від дня торгів.

Різниця між цими показниками може здаватися гігантською, але це нормально: обсяг активів під управлінням завжди у багато разів перевищує біржову вартість самої компанії.

Чому BlackRock постійно з’являється в розмовах про відбудову України

Коли українські урядовці в Давосі згадують BlackRock поруч із темами економічного розвитку, післявоєнної відбудови та безпекових гарантій, це не про "таємний уряд" і не про "власника України". Це про прагматичну математику відновлення — де взяти "довгі" гроші, як зібрати їх у зрозумілу для інвесторів конструкцію, як знизити ризики та зробити процес прозорим для партнерів.

Сила BlackRock не в тому, що вона "купує країни", а в тому, що вона керує грошима пенсійних фондів, страхових, банків, суверенних фондів і мільйонів приватних інвесторів і вміє "упаковувати" ризик у стандартизовані інвестиційні продукти. На кшталт "як зробити так, щоб приватний капітал зайшов туди, де ще вчора прилітали ракети".

Тож, у відповіді на питання про те, чому BlackRock опинилася у фокусі України є досить проста логіка:

Відбудова — це не лише гроші держави. Масштабне відновлення країни означає великі інфраструктурні проєкти, участь приватного капіталу та наявність зрозумілих гарантій. Державного бюджету і грантів для цього недостатньо. Потрібні довгострокові приватні інвестиції, а вони заходять лише туди, де є чіткі правила, прогнозованість і керування ризиками.

BlackRock вже працює з урядом України офіційно. У листопаді 2022 року BlackRock Financial Markets Advisory підписала угоду з Міністерством економіки України. Компанія виступає радником у створенні інвестиційної рамки: від підготовки "дорожньої карти" до проєктування механізмів залучення приватного капіталу.

"Гарантії безпеки" — це також про фінанси. У післявоєнному контексті йдеться не лише про армію чи дипломатію, а про страхування ризиків, фінансові гарантії, розподіл відповідальності між державою та інвесторами, відбір і стандартизацію проєктів. Простими словами — як зменшити країновий ризик настільки, щоб інвестиційні проєкти в Україні стали зрозумілими й прийнятними для глобального ринку капіталу.

Тобто, якщо коротко: BlackRock фігурує у темах відбудови не тому, що "керує політикою", а тому, що вміє перетворювати великі плани на інвестиційні рамки, має канали доступу до глобального приватного капіталу, вже формально присутня в українському треку як радник щодо інвестиційної архітектури.

5 міфів про BlackRock і "відбудову України"

Нижче розглянемо п’ять найпопулярніших міфів щодо BlackRock, ролі та вигоди компанії від участі у післявоєнній відбудові України.

Міф 1 — "BlackRock інвестує власні трильйони в Україну"

Факт: BlackRock здебільшого керує грошима клієнтів, а не "вкладає свої". Їхній масштаб вимірюється показником AUM — активи під управлінням. Станом на кінець 2025 року компанія повідомляла про близько $14 трлн AUM. Це кошти пенсійних фондів, страхових, банків, суверенних фондів і приватних інвесторів, які BlackRock розміщує за правилами мандатів.

Міф 2 — "BlackRock вже підписалася на відбудову і буде головним підрядником"

Факт: публічно зафіксована роль BlackRock у треку України — advisory. У 2022 році BlackRock Financial Markets Advisory підписала угоду з Мінекономіки України про консультації щодо дорожньої карти інвестиційної рамки, включно зі структурою, мандатом і governance майбутніх механізмів залучення капіталу.

Це не "будівництво об’єктів", а дизайн інструментів — як зробити так, щоб інституційний капітал взагалі мав юридично зрозумілий спосіб зайти.

Міф 3 — "BlackRock — це таємний політичний центр, який диктує урядам рішення"

Факт: реальна "суперсила" корпорації це не політична магія, а інфраструктура фінансових ринків — ETF-платформа iShares, технології ризик-менеджменту, private markets. У 2025 році BlackRock прямо вказувала, що зростання було підсилене попитом на ETF і рекордними припливами коштів.

Для України це означає одне — якщо потрібно залучати приватні гроші у відбудову, доведеться говорити мовою ризику, комплаєнсу, гарантій і прозорих правил, а не мовою "довіртесь на слово".

Міф 4 — "Відбудова = розпродаж землі та стратегічних активів іноземцям"

Факт: участь радника в інвестиційній рамці зазвичай про інше — як структурувати проєкти та ризики, щоб фінансування йшло у конкретні інструменти — фонди, гарантійні механізми, співфінансування, страхування воєнних ризиків. Саме це і є "фінансовою частиною гарантій безпеки" — не політичні заяви, а механіка, яка знижує вартість капіталу для країни.

Міф 5 — "BlackRock самостійно вирішує, куди піде відбудова"

Факт: інвестиційні рішення ухвалюють інвестори та їхні мандати, а не бренд на вході. BlackRock може допомогти створити "рейки" — правила, структуру, governance, звітність. Проте гроші заходять лише туди, де є комбінація трьох речей — зрозумілий ризик, захист інвестора, прогнозований cashflow.

Те, що BlackRock активно розширює платформу в інфраструктурі та private markets (зокрема через інтеграцію Global Infrastructure Partners як частини BlackRock), лише підкреслює фокус на "довгих" інфраструктурних історіях.

Тож, коли з’являються гучні заяви на кшталт "BlackRock захопив Україну", варто щоразу повертатися до базових контрольних запитань. Передусім ідеться про те, яку саме роль відіграє компанія — чи вона виступає радником, чи безпосереднім інвестором.

Далі важливо розуміти, через який інструмент реалізується участь: це інвестиційний фонд, гарантійний або страховий механізм, кредитна програма чи грантове фінансування.

Не менш принциповим є питання управління — які правила governance передбачені, хто здійснює нагляд, аудит і наскільки процеси є публічними та прозорими.

І, зрештою, ключове — на кому фактично лежить ризик: на державі, міжнародних донорах, приватному інвесторі чи страховикові. Саме відповіді на ці питання дозволяють відокремити реальну картину від емоційних гасел.

