Что означает появление BlackRock в разговорах о восстановлении Украины — простая логика больших денег

В швейцарском Давосе 19 января стартовал 56-й Всемирный экономический форум. На мероприятии, которое продлится до 23 января, мировые лидеры, инвесторы и руководители транснациональных корпораций обсуждают будущее глобальной экономики и безопасности, в центре внимания находится и тема Украины. На полях форума говорят в том числе о послевоенном восстановлении, и в этом контексте все чаще звучит название BlackRock.

Новини.LIVE рассказывают, что известно об этой компании и почему она находится в фокусе Украины.

Что представляет собой BlackRock

BlackRock — крупнейшая в мире компания по управлению активами. Она была основана в 1988 году в Нью-Йорке. В корпоративной истории компании фигурируют восемь соучредителей, среди которых Ларри Финк (председатель правления и главный исполнительный директор) и Роб Капито (президент и директор).

В юридической плоскости BlackRock, Inc. является публичной корпорацией (Delaware corporation), которая состоит из материнской компании, зарегистрированной в США (акции торгуются на NYSE), и многочисленных филиалов, расположенных в 30 странах. Через дочерние структуры компания предоставляет услуги по управлению инвестициями и технологиям.

В Украине также действует филиал BlackRock Ukraine LLC, который в частности занимается консультированием правительства Украины по вопросам привлечения инвестиций для послевоенного восстановления.

Какие бизнесы входят в BlackRock

BlackRock — это не один "фонд". Это платформа из нескольких крупных направлений:

iShares — один из крупнейших в мире бизнесов ETF (биржевых фондов), через которые инвесторы покупают рынки "пакетом". В 2025 году именно ETF-канал дал один из ключевых притоков средств.

Aladdin — технологическая платформа для управления портфелями и рисками, которой пользуются не только внутри компании. Это важно, потому что "отстройка" для инвестора начинается с контроля риска и прозрачной аналитики.

Private markets / инфраструктура / частный кредит — направление, которое BlackRock активно наращивает через крупные сделки. Например, инфраструктурный гигант Global Infrastructure Partners (GIP) теперь является частью BlackRock.

Advisory (Financial Markets Advisory) — консалтинг для правительств и институциональных клиентов, в том числе и украинский трек.

Самые успешные кейсы — что показывает масштаб

Если измерять "успех" в метриках проектов, то это три вещи:

Масштаб активов под управлением (AUM) — по состоянию на конец 2025 года BlackRock сообщила об около $14 трлн AUM. Доминирование в ETF — рекордные притоки в 2025 году, где iShares был одним из главных драйверов. Расширение в инфраструктуру и private markets — покупка GIP усиливает способность собирать "длинные" инфраструктурные деньги — именно то, что нужно для восстановления энергетики, логистики, городской инфраструктуры.

Однако здесь важно не путать термины. Активы под управлением (AUM) - около $14 трлн (это деньги клиентов, которыми BlackRock управляет). Рыночная капитализация (стоимость компании на бирже) — в январе 2026 года оценивается примерно в диапазоне $170-190 млрд в зависимости от дня торгов.

Разница между этими показателями может казаться гигантской, но это нормально: объем активов под управлением всегда во много раз превышает биржевую стоимость самой компании.

Почему BlackRock постоянно появляется в разговорах о восстановлении Украины

Когда украинские чиновники в Давосе упоминают BlackRock рядом с темами экономического развития, послевоенного восстановления и гарантий безопасности, это не о "тайном правительстве" и не о "владельце Украины". Это о прагматичной математике восстановления — где взять "продолжительные" деньги, как собрать их в понятную для инвесторов конструкцию, как снизить риски и сделать процесс прозрачным для партнеров.

Сила BlackRock не в том, что она "покупает страны", а в том, что она управляет деньгами пенсионных фондов, страховых, банков, суверенных фондов и миллионов частных инвесторов и умеет "упаковывать" риск в стандартизированные инвестиционные продукты. Вроде "как сделать так, чтобы частный капитал зашел туда, где еще вчера прилетали ракеты".

Поэтому, в ответе на вопрос о том, почему BlackRock оказалась в фокусе Украины есть достаточно простая логика:

Восстановление — это не только деньги государства. Масштабное восстановление страны означает крупные инфраструктурные проекты, участие частного капитала и наличие понятных гарантий. Государственного бюджета и грантов для этого недостаточно. Нужны долгосрочные частные инвестиции, а они заходят только туда, где есть четкие правила, прогнозируемость и управление рисками.

BlackRock уже работает с правительством Украины официально. В ноябре 2022 года BlackRock Financial Markets Advisory подписала соглашение с Министерством экономики Украины. Компания выступает советником в создании инвестиционной рамки: от подготовки "дорожной карты" до проектирования механизмов привлечения частного капитала.

"Гарантии безопасности" — это также о финансах. В послевоенном контексте речь идет не только об армии или дипломатии, а о страховании рисков, финансовых гарантиях, распределении ответственности между государством и инвесторами, отборе и стандартизации проектов. Простыми словами — как уменьшить страновой риск настолько, чтобы инвестиционные проекты в Украине стали понятными и приемлемыми для глобального рынка капитала.

То есть, если коротко: BlackRock фигурирует в темах восстановления не потому, что "управляет политикой", а потому, что умеет превращать большие планы в инвестиционные рамки, имеет каналы доступа к глобальному частному капиталу, уже формально присутствует в украинском треке как советник по инвестиционной архитектуре.

5 мифов о BlackRock и "восстановлении Украины"

Ниже рассмотрим пять самых популярных мифов о BlackRock, роли и выгодах компании от участия в послевоенном восстановлении Украины.

Миф 1 — "BlackRock инвестирует собственные триллионы в Украину"

Факт: BlackRock в основном управляет деньгами клиентов, а не "вкладывает свои". Их масштаб измеряется показателем AUM — активы под управлением. По состоянию на конец 2025 года компания сообщала об около $14 трлн AUM. Это средства пенсионных фондов, страховых, банков, суверенных фондов и частных инвесторов, которые BlackRock размещает по правилам мандатов.

Миф 2 — "BlackRock уже подписалась на восстановление и будет главным подрядчиком"

Факт: публично зафиксированная роль BlackRock в треке Украины — advisory. В 2022 году BlackRock Financial Markets Advisory подписала соглашение с Минэкономики Украины о консультациях по дорожной карте инвестиционной рамки, включая структуру, мандат и governance будущих механизмов привлечения капитала.

Это не "строительство объектов", а дизайн инструментов — как сделать так, чтобы институциональный капитал вообще имел юридически понятный способ зайти.

Миф 3 — "BlackRock — это тайный политический центр, который диктует правительствам решения"

Факт: реальная "суперсила" корпорации это не политическая магия, а инфраструктура финансовых рынков — ETF-платформа iShares, технологии риск-менеджмента, private markets. В 2025 году BlackRock прямо указывала, что рост был усилен спросом на ETF и рекордными притоками средств.

Для Украины это означает одно — если нужно привлекать частные деньги в восстановление, придется говорить на языке риска, комплаенса, гарантий и прозрачных правил, а не на языке "доверьтесь на слово".

Миф 4 — "Восстановление = распродажа земли и стратегических активов иностранцам"

Факт: участие советника в инвестиционной рамке обычно о другом — как структурировать проекты и риски, чтобы финансирование шло в конкретные инструменты — фонды, гарантийные механизмы, софинансирование, страхование военных рисков. Именно это и является "финансовой частью гарантий безопасности", а не политические заявления, а механика, которая снижает стоимость капитала для страны.

Миф 5 — "BlackRock самостоятельно решает, куда пойдет восстановление"

Факт: инвестиционные решения принимают инвесторы и их мандаты, а не бренд на входе. BlackRock может помочь создать "рельсы" — правила, структуру, governance, отчетность. Однако деньги заходят только туда, где есть комбинация трех вещей — понятный риск, защита инвестора, прогнозируемый cashflow.

То, что BlackRock активно расширяет платформу в инфраструктуре и private markets (в частности через интеграцию Global Infrastructure Partners как части BlackRock), лишь подчеркивает фокус на "длинных" инфраструктурных историях.

Поэтому, когда появляются громкие заявления вроде "BlackRock захватил Украину", стоит каждый раз возвращаться к базовым контрольным вопросам. Прежде всего речь идет о том, какую именно роль играет компания — выступает ли она советником или непосредственным инвестором.

Далее важно понимать, через какой инструмент реализуется участие: это инвестиционный фонд, гарантийный или страховой механизм, кредитная программа или грантовое финансирование.

Не менее принципиальным является вопрос управления — какие правила governance предусмотрены, кто осуществляет надзор, аудит и насколько процессы являются публичными и прозрачными.

И, наконец, ключевой — на ком фактически лежит риск: на государстве, международных донорах, частном инвесторе или страховщике. Именно ответы на эти вопросы позволяют отделить реальную картину от эмоциональных лозунгов.

