Видатки держбюджету зросли майже на 10% — скільки витратив уряд України у 2024 році

Українські гривні. Фото: УНІАН

Протягом січня-червня 2024 року витрати державного бюджету України перевищили 1,5 трлн грн, що на 136,2 млрд грн (або на 9,7%) більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. У червні держбюджет витратив 286,7 млрд грн.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

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На що спрямували кошти

Найбільше видатків державного бюджету за перше півріччя 2024 року були спрямовані на зарплати з нарахуваннями — 600,3 млрд грн, що становить 38,9% від загального обсягу видатків за пів року (у червні — 106,2 млрд грн). З цієї суми на грошове утримання військовослужбовців пішло 457 млрд грн (у червні — 79,8 млрд грн).

248,2 млрд грн, або 16,1%, було витрачено на оплату використання товарів і послуг (у червні — 44,3 млрд грн). Зокрема:

137,6 млрд грн було спрямовано на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, зокрема на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та оплату комунальних послуг.

76,1 млрд грн було виділено на програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Видатки держбюджету України. Джерело: Мінфін

282 млрд грн, або 18,3%, було спрямовано на соціальне забезпечення, включаючи виплату пенсій, допомоги та стипендій. Це на 17,8 млрд грн (або на 6,7%) більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

На соціальні виплати було витрачено 221,1 млрд грн, зокрема:

36,9 млрд грн — на виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

57,8 млрд грн — на соціальний захист дітей та сімей, підтримку громадян, які потрапили у складні життєві обставини, та малозабезпечених сімей;

24,4 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг громадянам для оплати комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу.

Уряд спрямував 146,4 млрд грн, або 9,5%, на субсидії та виплати (у червні — 24,9 млрд грн). З цієї суми:

126,6 млрд грн було виділено на придбання товарів для Збройних Сил України;

11 млрд грн — для Фонду розвитку підприємництва.

Інші видатки державного бюджету за січень-червень 2024 року склали:

132,8 млрд грн, або 8,6%, на обслуговування державного боргу, що на 15,9 млрд грн (або на 13,6%) більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року;

92,3 млрд грн, або 6%, на трансферти місцевим бюджетам, що на 7,9 млрд грн (або на 9,3%) більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за перші пів року держава не використала 21% виділених коштів на укриття та захист енергетичної інфраструктури. Народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що представник Рахункової палати озвучив ці дані на засіданні бюджетного комітету 18 липня 2024 року.

Ми також писали, що до загального фонду державного бюджету України у червні надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 12,3% більше від запланованого.