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Расходы госбюджета Украины за первое полугодие 2024 года — сколько потратили средств и на что

21 июля 2024 13:24
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Расходы госбюджета выросли почти на 10% — сколько потратило правительство Украины в 2024 году
Украинские гривны. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В январе-июне 2024 года расходы государственного бюджета Украины превысили 1,5 трлн грн, что на 136,2 млрд грн (или на 9,7%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В июне госбюджет потратил 286,7 млрд грн.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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На что направили средства

Больше расходов государственного бюджета за первое полугодие 2024 года были направлены на зарплаты с начислениями — 600,3 млрд грн, что составляет 38,9% от общего объема расходов за полгода (в июне — 106,2 млрд грн). Из этой суммы на денежное содержание военнослужащих ушло 457 млрд грн (в июне — 79,8 млрд грн).

248,2 млрд грн, или 16,1%, было израсходовано на оплату использования товаров и услуг (в июне — 44,3 млрд грн). В частности:

  • 137,6 млрд грн было направлено на поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов, в частности на приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания и оплату коммунальных услуг.
  • 76,1 млрд грн было выделено на программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.
Расходы госбюджета 2024
Расходы госбюджета Украины. Источник: Минфин

282 млрд грн, или 18,3%, было направлено на социальное обеспечение, включая выплату пенсий, пособий и стипендий. Это на 17,8 млрд грн (или на 6,7%) больше, чем за аналогичный период 2023 года.

На социальные выплаты было израсходовано 221,1 млрд грн, в том числе:

  • 36,9 млрд грн — на выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;
  • 57,8 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, поддержку попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан и малообеспеченных семей;
  • 24,4 млрд грн — на выплату жилищных субсидий и льгот гражданам для оплаты коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Правительство направило 146,4 млрд грн, или 9,5%, на субсидии и выплаты (в июне — 24,9 млрд грн). Из этой суммы:

  • 126,6 млрд грн было выделено на приобретение товаров для Вооруженных сил Украины;
  • 11 млрд грн — для Фонда развития предпринимательства.

Другие расходы государственного бюджета за январь-июнь 2024 составили:

  • 132,8 млрд грн, или 8,6%, на обслуживание государственного долга, что на 15,9 млрд грн (или на 13,6%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023;
  • 92,3 млрд грн или 6% на трансферты местным бюджетам, что на 7,9 млрд грн (или на 9,3%) больше.

Что еще стоит знать

Напомним, за первые полгода государство не использовало 21% выделенных средств на укрытие и защиту энергетической инфраструктуры. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что представитель Счетной палаты озвучил данные на заседании бюджетного комитета 18 июля 2024 года.

Мы также писали, что в общий фонд государственного бюджета Украины в июне поступило 143,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 12,3% больше запланированного.

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