Льготный проезд для УБД в 2025 году — что делать, если водитель не хочет везти бесплатно

Люди на остановке заходят в маршрутку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на то, что государство гарантирует участникам боевых действий (УБД) бесплатный проезд в общественном транспорте, военнослужащие часто сталкиваются с тем, что перевозчики нарушают это правило. Поэтому защитникам важно уметь защитить свои права.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какая ответственность предусмотрена для водителей общественного транспорта за отказ в бесплатном проезде УБД.

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Как объясняют юристы, если военнослужащий получил отказ без законных для этого оснований, тогда водителю или перевозчику придется заплатить штраф. Размер штрафных санкций, по статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях — 855 грн. Конечно, привлечь к ответственности водителя (или перевозчика) удастся только в случае, если УБД этого захочет. Если да, то важно все сделать правильно.

Например, военнослужащий должен:

купить билет (даже если ему отказали в проезде);

снять на видео происходящее;

если билет не выдали — это также нарушение. Можно сообщить об этом в налоговую по телефону: 0800501007;

зафиксировать название перевозчика, номерной знак транспорта и контакт диспетчера (если есть);

попросить свидетелей оставить контакты;

вызвать полицию и требовать, чтобы правоохранители составили админпротокол по статье 133-1 КУоАП.

Саму жалобу должны получить:

перевозчик;

орган местного самоуправления (если защитнику отказали в проезде в городском транспорте);

Госслужба Украины по безопасности на транспорте (в случае междугородной перевозки).

Жалобы следует направлять заказным письмом с уведомлением или подавать лично с регистрацией входящего номера.

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