Александр Усик — сколько заработал боксер за самые большие бои карьеры с 2012 года (инфографика)

Украинский боксер Александр Усик. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Александр Усик уже в эту субботу, 19 июля может вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Его бой с британцем Даниэлем Дюбуа, очевидно, станет центральным событием лета в боксерском мире.

На кону будут четыре основных пояса в этом весе: WBA, WBC и WBO, которыми владеет Усик, а также пояс IBF, которым владеет Дюбуа.

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Александр Усик долго шел к этому моменту. Он провел прекрасную любительскую карьеру, вершиной которой стала золотая медаль на Олимпиаде 2012 года в Лондоне. После этого триумфа украинец перешел в профи.

На профессиональном ринге Александр Усик пока провел 23 поединка, в каждом из них он одержал победу.

Менялись имена соперников, менялись и гонорары украинца. Бой-реванш против Дюбуа в эту субботу станет рекордным для Усика в плане заработанных средств. Но так было не всегда.

Сколько Александр Усик зарабатывал за бои раньше? Как менялись его гонорары со временем? В конце концов, можно ли поздравить украинца, что он уже обеспечил себе и своей семье безбедную старость?

Поищем ответ на эти вопросы, проанализировав ключевые бои украинского чемпиона.

Гонорары Александра Усика. Коллаж: Новини.LIVE

Усик против Руссо. Олимпиада-2012. 100 тысяч долларов

Последний бой украинца перед переходом в профи. Он завершился победой и легендарным гопаком Александра Усика.

Призовые за золотую медаль на Олимпиаде-2012, по словам тогдашнего первого заместителя председателя Госслужбы молодежи и спорта Сергея Глущенко, составляли 100 тысяч долларов.

В конце концов, эта сумма стала неплохим итогом любительской части карьеры Александра Усика, за которую он успел одержать более 300 побед.

Усик против Ромеро. Первый бой на профессиональном ринге. 15 тысяч долларов

Этот бой состоялся 9 ноября 2013 года. Официальных данных о гонораре украинца нет (и это обычная история, о которой придется еще не раз напомнить).

Но, согласно данным СМИ и инсайдеров, гонорар украинца составлял примерно 15 тысяч долларов.

Вполне вероятная сумма, учитывая, что Усик только начинал свой путь на профессиональном ринге.

Усик против Джошуа. Первый бой. 4,1 млн долларов

Этот бой состоялся 25 сентября 2021 года. До него Усик успел провести 18 боев, которые закончились победой украинца. Пришло время переходить на самый высокий уровень, и он это уверенно сделал.

По данным СМИ, гонорар украинца за этот бой составил 4,1 млн долларов. То есть "высшая лига", очевидно, начала приносить значительно больше средств.

Дальше было больше. Усика ждали топы дивизиона. Но для начала...

Усик против Джошуа. Второй бой. 40 млн долларов

Логика проста и классическая. Александр Усик победил Энтони Джошуа в первом бою, поэтому во втором имел (и заработал) гораздо больше как действующий чемпион.

Именно поэтому 20 августа 2022 года гонорары за бой были поделены сильно в пользу украинца.

Усик снова выиграл. Будущие гонорары должны были стать еще выше. Так, в конце концов, и произошло. Но не сразу.

Усик против Дюбуа. Первый бой. Чуть больше 6 млн долларов

Как отмечает InsideSport, общий фонд этого боя, который состоялся 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве, составил 8,057 млн долларов.

Александр Усик, по данным СМИ, получил 75% от заявленного гонорара, что в целом составляет 6,042 млн долларов. Дюбуа заработал значительно меньше - 2,014 млн долларов.

"Хотя заработок Усика за этот бой не сравнился с тем, что он получил за поединки против Энтони Джошуа, он все равно заработал втрое больше, чем его оппонент", — отмечают журналисты.

Усик против Фьюри. Первый бой. 45 млн долларов

Первый бой за звание абсолютного чемпиона мира. Он состоялся 18 мая 2024 года и завершился триумфом украинского боксера.

По информации СМИ, Александр Усик получил за этот бой 45 миллионов долларов. Конечно же меньше, чем Фьюри, у которого были ключевые пояса. Но это было, как мы уже знаем, недолго.

Усик против Фьюри. Второй бой. 114 млн долларов

Другой статус украинца, другие гонорары.

The Sportster пишет, что общий гонорар этого боя составил 190 млн долларов. Эта сумма была распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика.

То есть Усик заработал 114 млн долларов, что стало рекордным для него гонораром за карьеру в профессиональном боксе.

Правда, ненадолго.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Усик против Дюбуа. Второй бой. 132,8 млн долларов

Шоу, которое нас ждет в ночь с 19 на 20 июля. Второй бой в карьере Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Реванш с британцем Даниэлем Дюбуа, который до сих пор утверждает, что он выиграл первый бой, хотя на самом деле тогда ударил украинца ниже пояса.

Это будут рекордные деньги, и, собственно, рекордный гонорар Александра Усика — 132,8 млн долларов.

Контекст

Это, в принципе, то, что важно вспомнить. Определенную "изменчивость" сумм, которые в итоге озвучиваются.

Далее слово Александру Усику, которого цитирует vringe.com (комментарий трехлетней давности, что стоит учитывать в контексте финансов, но главную идею вы поймете):

"Я недавно прочитал, что мой гонорар (за бой с Джошуа) должен составлять что-то около 17 или 18 миллионов долларов. Думаю: "А пусть так и будет! А почему бы и нет?!" Но это не соответствует действительности. Объясню почему. Вот такие поединки (как против Джошуа), мне 20% с этого поединка достанется. Это мне, а потом уже промоутеры и моя команда получают с этого. Идут расходы: подготовки, проживания, питания. Я оплачиваю своих спарринг-партнеров. Например, хороший спарринг-партнер на неделю будет примерно $1,5 тыс. стоить. А он приезжает на 2, на 3, на 5 (недель) — кто сколько. А у меня 10 или 15 недель я тренируюсь. Опять же переезды — они приезжают, уезжают. Это все делаю я, это все мне нужно".

Напомним, украинский певец Артем Пивоваров и Александр Усик представили совместный трек под названием Fight for Life.

В Лондоне прошла церемония взвешивания Александра Усика и Даниэля Дюбуа, результаты удивили многих фанатов.