Пільги ветеранам праці — перелік знижок на послуги у 2025 році

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні у 2025 році для деяких громадян доступна низка пільг у різних сферах життя. Ними зможуть скористатися ветерани праці.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Хто має право на статус ветерана праці у 2025 році

Ветеранами праці називають осіб, які працювали на підприємствах чи організаціях щонайменше 40 років (для чоловіків) і 35 років (для жінок) та вийшли на пенсію. Відповідний статус підтверджується посвідченням та надає особі право користуватися пільгами та одержувати компенсації від держави.

Отримати його можна у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення у держадміністраціях, виконавчих органах міських рад міст обласного значення, сільських селищних, міських радах об'єднаних територіальних громад.

Які діють пільги для ветеранів праці цьогоріч

Як зазначають у Мінсоцполітики, ветерани праці звільняються від сплати земельного податку.

Такі громадяни можуть скористатися довгостроковою позикою на будівництво (на період до 120 місяців), стати членами садових, будівельних або гаражних кооперативів, безплатно встановити домашній телефон.

Також люди з таким статусом можуть претендувати на два щорічні додаткові тижні відпочинку, які можна використати у будь-який час, проте без збереження зарплати.



На пенсії ветерани праці зможуть отримати медичні пільги. Серед них на:

безплатне зубне протезування;

послуги в медзакладах та аптеках;

безплатну шпиталізацію;

щорічне медичне обстеження/профілактичне лікування.

Окрім того, ветеранам праці надається право на безплатний проїзд у громадському транспорті. А саме: у всіх видах міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), в автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також на залізничному і водному транспорті приміського сполучення та автобусах приміських маршрутів у межах області за місцем проживання.

Раніше ми писали, хто може отримати статус "дитина війни". Відповідний статус слід не плутати з поняттям "дитина, яка постраждала внаслідок бойових дій та збройних конфліктів".

Також розповідали, що громадяни, які відзначать своє 60-річчя у 2025 році, отримають низку державних пільг. Зокрема, на безплатний проїзд та юридичну допомогу.