Льготы ветеранам труда — перечень скидок на услуги в 2025 году

Женщина и мужчина преклонных лет. Фото: Freepik

В Украине в 2025 году для некоторых граждан доступен ряд льгот в различных сферах жизни. Ими смогут воспользоваться ветераны труда.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Кто имеет право на статус ветерана труда в 2025 году

Ветеранами труда называют лиц, которые работали на предприятиях или организациях не менее 40 лет (для мужчин) и 35 лет (для женщин) и вышли на пенсию. Соответствующий статус подтверждается удостоверением и дает лицу право пользоваться льготами и получать компенсации от государства.

Получить его можно в структурных подразделениях по вопросам социальной защиты населения в госадминистрациях, исполнительных органах городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советах объединенных территориальных громад.

Какие действуют льготы для ветеранов труда в этом году

Как отмечают в Минсоцполитики, ветераны труда освобождаются от уплаты земельного налога.

Такие граждане могут воспользоваться долгосрочным займом на строительство (на период до 120 месяцев), стать членами садовых, строительных или гаражных кооперативов, бесплатно установить домашний телефон.

Также люди с таким статусом могут претендовать на две ежегодные дополнительные недели отдыха, которые можно использовать в любое время, однако без сохранения зарплаты.



На пенсии ветераны труда смогут получить медицинские льготы. Среди них на:

бесплатное зубное протезирование;

услуги в медучреждениях и аптеках;

бесплатную госпитализацию;

ежегодное медицинское обследование/профилактическое лечение.

Кроме того, ветеранам труда предоставляется право на бесплатный проезд в общественном транспорте. А именно: во всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси), в автомобильном транспорте общего пользования (за исключением такси) в сельской местности, а также на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и автобусах пригородных маршрутов в пределах области по месту жительства.

Ранее мы писали, кто может получить статус "ребенок войны". Соответствующий статус следует не путать с понятием "ребенок, пострадавший в результате боевых действий и вооруженных конфликтов".

Также рассказывали, что граждане, которые отметят свое 60-летие в 2025 году, получат ряд государственных льгот. В частности, на бесплатный проезд и юридическую помощь.