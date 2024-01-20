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Ветеранам спростять отримання пільг на комуналку — що зміниться

20 січня 2024 13:31
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ветеранам спростять процедуру отримання пільг на комуналку в Україні
Платіжка за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

З травня 2024 року в Україні почне працювати спрощена процедура призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, членів їхніх сімей тощо. Ініціатива спрямована на спрощення процесу отримання вигідних умов для тих, хто служив в армії, а також для їхніх близьких.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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Основні зміни в процедурі надання пільг ветеранам

За українським законодавством, людина має особисто звертатися до уповноважених органів за пільгами на комунальні послуги. Через це  захисники і захисниці України не могли оформити такі пільги. Проте вже скоро ветерани і ветеранки зможуть скористатися пільгами, які їм гарантує держава. 

Новий порядок взяття на облік та призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для таких українців передбачає:

  • можливість подати заяву на призначення пільги на ЖКП членами сім'ї;
  • зменшення кількості заяв, які потрібно подавати (замість двох одна, спрощена);
  • можливість подати спрощену заяву в електронній формі;
  • зменшення кількості інформації, яку потрібно надати для призначення пільг (через обмін та взаємодію між інформаційними системами державних органів).
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Спрощена процедура отримання пільг на ЖКП для ветеранів та членів їхніх сімей. Джерело: Мінсоцполітики

Що ще треба знати

Нагадаємо, що українські ветерани та ветеранки війни мають право на безоплатні первинні медичні послуги, які надаються за пакетом "Первинна медична допомога". Їх можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря. 

Також ми писали про те, що в Україні ветерани війни мають право на доплати до пенсій, що суттєво збільшує кінцевий розмір. Однак потрібно дотримуватися певних умов.

комунальні послуги
ЖКГ
Мінсоцполітики
гроші
ветерани
пільги

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