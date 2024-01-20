Ветеранам упростят процедуру получения льгот на коммуналку в Украине

Ветеранам упростят получение льгот на коммуналку — что изменится
С мая 2024 года в Украине заработает упрощенная процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, членов их семей и т.д. Инициатива направлена на упрощение процесса получения выгодных условий для служивших в армии, а также для их близких.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Основные изменения в процедуре предоставления льгот ветеранам
По украинскому законодательству, человек должен лично обращаться в уполномоченные органы за льготами на коммунальные услуги. Поэтому защитники и защитницы Украины не могли оформить такие льготы. Однако уже скоро ветераны и ветеранки смогут воспользоваться льготами, гарантированными им государством.
Новый порядок взятия на учет и назначение льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для таких украинцев предусматривает:
- возможность подать заявление на назначение льготы на ЖКУ членами семьи;
- уменьшение количества заявлений, которые нужно подавать (вместо двух одно, упрощенное);
- возможность подать упрощенное заявление в электронной форме;
- уменьшение количества информации, которую необходимо предоставить для назначения льгот (через обмен и взаимодействие между информационными системами государственных органов).
Что еще нужно знать
Напомним, что украинские ветераны и ветеранки войны имеют право на безвозмездные первичные медицинские услуги, предоставляемые по пакету "Первоначальная медицинская помощь". Их можно получить, обратившись к семейному врачу.
Также мы писали о том, что в Украине ветераны войны имеют право на доплаты к пенсиям, что существенно увеличивает конечный размер. Однако нужно соблюдать определенные условия.
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