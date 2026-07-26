Ветеранам доступна нова пільга: як отримати компенсацію за автоцивілку

Військові ЗСУ, за кермом авто. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Ветерани та ветеранки в Україні зможуть більше не витрачати гроші на автоцивілку. Держава разом зі страховими компаніями повністю компенсує вартість поліса. Для цього знадобиться застосунок "Дія". Оформити виплату можна всього за кілька хвилин.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

Хто може отримати компенсацію

Скористатися пільгою можуть ветерани та ветеранки, які:

мають посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни у застосунку "Дія";

досягли 18 років;

мають верифікований РНОКПП;

оформили договір автоцивілки із застосуванням ветеранської пільги;

не використовують автомобіль у комерційних цілях;

керують транспортним засобом з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електромобілем потужністю до 100 кВт.

Як працює компенсація

Програма передбачає повне покриття вартості страхового поліса:

50% вартості автоцивілки компенсує держава;

ще 50% надає страхова компанія у вигляді знижки.

Тобто ветеран або ветеранка зможе отримати поліс автоцивілки без власних витрат.

Як оформити виплату

Подати заявку можна повністю онлайн:

відкрийте застосунок "Дія";

перейдіть до розділу "Ветеран PRO";

оберіть послугу "Компенсація автоцивілки";

виберіть або створіть Дія.Картку;

надішліть заявку та дочекайтеся результату її опрацювання.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати компенсацію за загиблих рідних. Родини загиблих внаслідок російських обстрілів зможуть претендувати на міжнародні компенсації після запуску відповідного механізму виплат. Крім них, відшкодування планують надавати людям, які втратили житло, майно, роботу або постраждали під час окупації.

Також Новини.LIVE писали, що людям, які отримали інвалідність під час роботи, виплачують одноразову допомогу. 800 тисяч гривень — для I групи, 500 тисяч гривень — для II групи та 200 тисяч гривень — для III групи. Також оновлені правила дозволяють отримати доплату у разі встановлення вищої групи інвалідності та збільшують строк звернення за компенсацією.