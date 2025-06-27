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Главная Финансы Ветеран войны или УБД — у кого из украинцев больше льгот

Ветеран войны или УБД — у кого из украинцев больше льгот

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 17:07
Участник боевых действий и ветеран войн — в чем заключается различие между статусами
Военнослужащий ВСУ. Фото: УНИАН
Ключові моменти Участник боевых действий и ветеран войны — в чем отличие Что со льготами

Многие украинцы считают, что статусы "участник боевых действий" и "ветеран войны" — одинаковые понятия, но на самом деле между этими терминами есть существенная разница. В частности, военнослужащим с этими статусами государство предоставляет разный объем льгот.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

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Участник боевых действий и ветеран войны — в чем отличие

Как пояснил Евгений Булименко изданию РБК-Украина, по Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (статья 4), к ветеранам войны относятся граждане, которые присоединились к защите Родины или к боевым действиям на территории других государств. Закон также определяет, что ветеранами войны считаются:

  • участники боевых действий;
  • люди с инвалидностью вследствие войны;
  • участники войны.

"Понятие "ветеран войны" шире понятия "участник боевых действий", ведь охватывает как участников боевых действий, так и участников войны", — подчеркнул Булименко.

В то же время в статье 5 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" отмечается, что участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач для защиты Родины, находясь в составе воинских подразделений, соединений, объединений всех видов и родов войск Вооруженных Сил армии (флота), в партизанских отрядах и подполье и других формированиях как в военное, так и в мирное время.

Участники боевых действий, это:

  • военнослужащие ВСУ и других военных формирований;
  • добровольцы Сил территориальной обороны (ТРО);
  • военнослужащие военных прокуратур;
  • полицейские;
  • украинцы рядового, начальствующего состава, военнослужащие Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

При этом, по словам юриста, участники войны — это не только военные, но и другие граждане, которые присоединились к борьбе во время военных действий. Это:

  • военнослужащие, которые во время войны проходили службу в армии бывшего СССР, в структурах МВД и КГБ, а также в вооруженных силах стран-союзниц Советского Союза;
  • курсанты военных училищ в годы Второй мировой войны;
  • труженики тыла — работники заводов, колхозники, украинцы, которые работали на строительстве оборонительных сооружений, заготовке ресурсов или вели сельское хозяйство в годы войны. Ученики ремесленных училищ, техникумов или школ, если работали на восстановление страны;
  • несовершеннолетние участники боевых действий — юнги, воспитанники воинских частей и полков, которые служили во флоте или армии до достижения совершеннолетия;
  • реабилитированные лица, которые попали за решетку во время войны или были высланы, а впоследствии официально реабилитированы в соответствии с украинским или советским законодательством;
  • граждане, которые работали за рубежом в зонах боевых действий, в частности в Афганистане, по направлению на контрактной основе.

"Основное отличие между статусами "участник боевых действий" и "участник войны" — это то, что к участникам войны могут относиться лица, которые не являются военнослужащими, не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не выполняли боевые задачи", — отметил эксперт.

Что со льготами

Государство установило разный объем льгот для участников боевых действий и участников войны. Например, УБД предоставили право на:

  • бесплатные лекарства;
  • скидку в 75% на квартплату;
  • скидку в 75% на оплату коммунальных услуг;
  • скидку в 75% на топливо — для тех, кто живет в домах без центрального отопления, действует скидка на покупку твердого и жидкого топлива;
  • бесплатный проезд в городском транспорте, сельских автобусах, на пригородных электричках, водном транспорте, а также на пригородных и междугородных автобусных маршрутах.

Тем временем участники войны имеют право на:

  • бесплатные лекарства и медицинские средства;
  • 50% скидку на квартплату;
  • 50% скидку на коммунальные услуги;
  • 50% скидку на топливо, если в жилом помещении человека отсутствует централизованное отопление. Льгота распространяется на твердое и жидкое топливо.

Ранее мы рассказывали о льготах, которые работодатели предоставляют участникам боевых действий. Например, у них есть право на дополнительный отпуск с сохранением зарплаты сроком на 14 дней. Узнавайте также об услугах, которые участникам боевых действий предоставляются вне очереди.

закон ветераны льготы война в Украине УБД
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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