Пенсії українських прокурорів зменшаться — що про це відомо

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні оновили принципи, за якими працівникам прокуратури нараховували пенсійні виплати. За відповідний проєкт Закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури" проголосувала Верховна Рада України 15 квітня 2025 року.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк, з другої спроби проголосували 239 народних обранців.

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Що зміниться у пенсіях прокурорів

Як йдеться у пояснювальній записці, в країні з'являться єдині умови перерахунку пенсій, "незалежно від Закону, за яким обчислюється пенсія прокурорам". Це означає, що:

пенсію за вислугу років прокурорам призначатимуть після того, як вони звільняться з органів прокуратури;

прокурорам з інвалідністю пенсію призначатимуть та виплачуватимуть на загальних умовах;

пенсійні виплати для силовиків та працівників прокуратури перераховуватимуть, враховуючи зростання доходів населення країни та споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

змінювати пенсійне законодавство можна буде лише окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

позбавити прокурорських пенсій осіб, що не мають на неї права згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування";

період роботи у наукових установах та закладах освіти Офісу генерального прокурора, військову службу, половину строку здобуття вищої юридичної освіти за денною формою у навчальних закладах прокурорам зарахують у вислугу років.

"Пенсія призначається в розмірі 60 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) зарплати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, отриманих перед місяцем звернення за призначенням пенсії", — йдеться у тексті.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року парламент скасував підвищення заробітної платні прокурорам на три мільярди гривень. За це рішення проголосувало 242 народних депутати.

Також раніше депутат Київської міської ради Леонід Ємець пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі. На його думку, усе через невелику зарплату.