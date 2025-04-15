Пенсии украинских прокуроров уменьшатся — что об этом известно

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине обновили принципы, по которым работникам прокуратуры начисляли пенсионные выплаты. За соответствующий проект Закона №12278 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пенсионного обеспечения работников прокуратуры" проголосовала Верховная Рада Украины 15 апреля 2025 года.

Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, со второй попытки проголосовали 239 народных избранников.

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Что изменится в пенсиях прокуроров

В пояснительной записке сказано, что появятся единые условия перерасчета пенсий, "независимо от Закона, по которому исчисляется пенсия прокурорам". Это означает, что:

пенсию за выслугу лет прокурорам будут назначать после того, как они уволятся из органов прокуратуры;

прокурорам с инвалидностью пенсию будут назначать и выплачивать на общих условиях;

пенсионные выплаты для силовиков и работников прокуратуры будут пересчитывать, учитывая рост доходов населения страны и потребительских цен на коэффициент увеличения;

менять пенсионное законодательство можно будет только отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

лишат прокурорских пенсий граждан, не имеющих на нее права согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

период работы в научных учреждениях и учебных заведениях Офиса генерального прокурора, военную службу, половину срока получения высшего юридического образования на дневной форме в учебных заведениях прокурорам засчитают в выслугу лет.

"Пенсия назначается в размере 60 процентов от суммы их месячной (действующей) зарплаты, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, а до 1 января 2011 года — страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, полученных перед месяцем обращения за назначением пенсии", — говорится в тексте.

Напомним, в конце 2024 года парламент отменил повышение заработной платы прокурорам на три миллиарда гривен. За это решение проголосовали 242 народных депутата.

Также ранее депутат Киевского городского совета Леонид Емец объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки. По его мнению, все из-за небольшой зарплаты.