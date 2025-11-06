Вчителям пообіцяли нові виплати — яка сума та коли почнуть нараховувати

Вчителька під час уроку. Фото: УНІАН

З грудня 2025 року українські вчителі зможуть реєструватися на платформі "Вектор", щоб взяти участь у пілотній політиці уряду політики "Гроші ходять за вчителем". Так, педагогам дозволять самим обирати курси підвищення кваліфікації та платити за них грошима з віртуального рахунку.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Що таке "Гроші ходять за вчителем"

Це державна політика, за якою професійний розвиток вчителів фінансуватиметься за новим принципом. Так, держава нарахує на віртуальний рахунок вчителя, директора або заступника директора навчального закладу 1,5 тисячі гривень, а педагог на державній платформі "Вектор" обере, яку програму для підвищення кваліфікації хоче пройти.

"Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам. Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі", — розповіла Юлія Свириденко.

Хто може приєднатися до нової програми

До участі в програмі можуть приєднатися директори, заступники та учителі, які працюють з 7–9 класами "Нової української школи" (НУШ). Також проєкт розрахована на 10 пілотних класів старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів на платформі "Вектор" стартує у грудні, а навчання розпочнеться на початку 2026 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що зарплати вчителів мають зрости. Так, у проєкті Закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік" передбачається, що доходи працівників шкіл/університетів повинні поетапно збільшитися на 50%.

Як очікується, середня зарплата вчителів в Україні зросте з 15 тисяч до майже 22 тисяч гривень, а у новому навчальному році педагогам платитимуть майже 25 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що у вчителів є право на доплату у розмірі 4 тисяч гривень. Відомо, хто саме з педагогів отримує надбавку до зарплати. Ще ми розповідали, як розраховується зарплата українських вчителів. Середній дохід педагогів наразі не перевищує позначку у 15 тисяч гривень.