Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Учителям дадут по 1,5 тыс. грн — как можно потратить деньги

Учителям дадут по 1,5 тыс. грн — как можно потратить деньги

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 20:24
обновлено: 20:24
Учителям пообещали новые выплаты — какая сумма и когда начнут начислять
Учительница во время урока. Фото: УНИАН

С декабря 2025 года украинские учителя смогут регистрироваться на платформе "Вектор", чтобы принять участие в пилотной политике правительства политики "Деньги ходят за учителем". Так, педагогам позволят самим выбирать курсы повышения квалификации и платить за них деньгами с виртуального счета.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Что такое "Деньги ходят за учителем"

Это государственная политика, по которой профессиональное развитие учителей будет финансироваться по новому принципу. Так, государство начислит на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения 1,5 тысячи гривен, а педагог на государственной платформе "Вектор" выберет, какую программу для повышения квалификации хочет пройти.

"Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам. Весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе", — рассказала Юлия Свириденко.

Кто может присоединиться к новой программе

К участию в программе могут присоединиться директора, заместители и учителя, которые работают с 7-9 классами "Новой украинской школы" (НУШ). Также проект рассчитан на 10 пилотных классов старшей профильной школы. Регистрация для педагогов на платформе "Вектор" стартует в декабре, а обучение начнется в начале 2026 года.

Что еще стоит знать

Напомним, что зарплаты учителей должны вырасти. Так, в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" предусматривается, что доходы работников школ/университетов должны поэтапно увеличиться на 50%.

Как ожидается, средняя зарплата учителей в Украине вырастет с 15 тысяч до почти 22 тысяч гривен, а в новом учебном году педагогам будут платить почти 25 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что у учителей есть право на доплату в размере 4 тысяч гривен. Известно, кто именно из педагогов получает надбавку к зарплате. Еще мы рассказывали, как рассчитывается зарплата украинских учителей. Средний доход педагогов пока не превышает отметку в 15 тысяч гривен.

учителя выплаты учеба деньги школа
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации