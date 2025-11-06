Учителям пообещали новые выплаты — какая сумма и когда начнут начислять

Учительница во время урока. Фото: УНИАН

С декабря 2025 года украинские учителя смогут регистрироваться на платформе "Вектор", чтобы принять участие в пилотной политике правительства политики "Деньги ходят за учителем". Так, педагогам позволят самим выбирать курсы повышения квалификации и платить за них деньгами с виртуального счета.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что такое "Деньги ходят за учителем"

Это государственная политика, по которой профессиональное развитие учителей будет финансироваться по новому принципу. Так, государство начислит на виртуальный счет учителя, директора или заместителя директора учебного заведения 1,5 тысячи гривен, а педагог на государственной платформе "Вектор" выберет, какую программу для повышения квалификации хочет пройти.

"Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам. Весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе", — рассказала Юлия Свириденко.

Кто может присоединиться к новой программе

К участию в программе могут присоединиться директора, заместители и учителя, которые работают с 7-9 классами "Новой украинской школы" (НУШ). Также проект рассчитан на 10 пилотных классов старшей профильной школы. Регистрация для педагогов на платформе "Вектор" стартует в декабре, а обучение начнется в начале 2026 года.

Что еще стоит знать

Напомним, что зарплаты учителей должны вырасти. Так, в проекте Закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" предусматривается, что доходы работников школ/университетов должны поэтапно увеличиться на 50%.

Как ожидается, средняя зарплата учителей в Украине вырастет с 15 тысяч до почти 22 тысяч гривен, а в новом учебном году педагогам будут платить почти 25 тысяч гривен.

