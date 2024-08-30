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Вартість пального продовжує зростати— які будуть ціни на АЗС завтра

30 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 31 серпня 2024 року
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

За останню добу ціни на пальне в Україні змінилися. Вартість автогазу зросла найбільше — цей вид пального здорожчав на 9 копійок. Також зросла ціна на бензин марки А-95. Вартість інших марок бензину, а також дизельного пального залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 31 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 31 серпня

За даними моніторингового порталу, 31 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,71 грн/л;
  • скраплений газ — 28,79 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,50 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,72 грн/л;
  • скраплений газ — 28,51 грн/л.
Вартість бензину дизелю та газу 31 серпня в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 31 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 31 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 31 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,38 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, кожен водій повинен не лише добре знати правила дорожнього руху, але й строго їх дотримуватися, щоб уникнути правопорушень. Проте не всі водії слідують цим правилам, що може призвести до накладення штрафів. Відомо, які порушення ПДР найчастіше вчиняють водії та які штрафи їх за це спіткають.

Ми також писали, як обрати ідеального партнера для обслуговування вашого авто. Найважче — це знайти надійне СТО, де вам зможуть дійсно допомогти.

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