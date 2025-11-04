Курс долара на чорному ринку — за скільки купують та продають валюту 4 листопада

Долари в руках. Фото: Новини.LIVE

Курс долара на чорному ринку, хоч і формується без участі Національного банку України, проте є своєрідним лакмусовим папірцем фінансових настроїв в країні. Адже саме цей неофіційний сегмент економіки миттєво реагує на короткострокові шоки та довгострокові тренди.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом долара на чорному ринку України у вівторок, 4 листопада.

За скільки купують долари на чорному ринку

Чорний ринок валют дуже динамічний, тож ситуація на ньому може кардинально змінюватися буквально щохвилини залежно від міста, кількості валютних угод та інших чинників.

Так, за даними порталу "Курс України", станом на 8:30 ранку вівторка, 4 листопада, приватні особи давали за долар 41,974 грн, але вже з 10:00 ставки почали різко зростати, тож після обіду долар можна було продати майже на 7 копійок дорожче — по 42,036 грн.

Проте цей показник все одно нижчий за той, що спостерігався минулої доби — у понеділок, 3 листопада, середній курс купівлі долара на чорному ринку становив 42,09 грн/дол.

Курс продажу долара на чорному ринку

Цей показник сьогодні поводиться трохи спокійніше — вранці курс продажу американської валюти становив 42,056 грн/дол., але ближче до обіду трохи підскочив до 42,106 грн/дол.

Вже після 14:00 вартість долара потроху пішла вниз, і приватні особи продавали їх в середньому по 42,102 грн/дол. При цьому попередню добу курс продажу долара тримався на позначці близько 42,19 грн/дол.

Чого чекати від курсу долара до кінця 2025 року

У жовтні 2025 року офіційний курс гривні до долара поступово зріс із мінімального рівня 41,14 грн/дол. до 42,08 грн/дол. Станом на понеділок, 3 листопада, Національний банк встановив показник 41,89 грн/дол. Стабільне зміцнення американської валюти ймовірно продовжиться й надалі, а висхідний тренд ще тривалий час визначатиме ситуацію на валютному ринку.

"Реакція на співвідношення у валютній парі долар-євро після зменшення 29 жовтня ставки Федеральної резервної системи США на 0,25% показує, що зміцнення євро вже не відбувається, як це було раніше. Тому в листопаді очікується перехід до діапазону 1,15-1,16 дол./євро з 1,16-1,18 дол./євро", — констатував Данило Монін в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE.

На думку експерта, у відповідь на такі тенденції НБУ, ймовірно, продовжить підвищення офіційного курсу гривні до долара, водночас утримуючи курс євро на відносно сталому рівні. Така стратегія покликана зменшити дисбаланс між валютними парами гривня-долар і гривня-євро, стримати інфляційний тиск і забезпечити поступову, контрольовану девальвацію гривні — до рівня близько 43 грн/дол. на кінець 2025 року.

