Валютные качели — как изменился курс доллара на черном рынке

Дата публикации 4 ноября 2025 15:50
обновлено: 16:12
Курс доллара на черном рынке — за сколько покупают и продают валюту 4 ноября
Доллары в руках. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара на черном рынке, хоть и формируется без участия Национального банка Украины, однако является своеобразной лакмусовой бумажкой финансовых настроений в стране. Ведь именно этот неофициальный сегмент экономики мгновенно реагирует на краткосрочные шоки и долгосрочные тренды.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом доллара на черном рынке Украины во вторник, 4 ноября.

Читайте также:

За сколько покупают доллары на черном рынке

Черный рынок валют очень динамичен, поэтому ситуация на нем может кардинально меняться буквально ежеминутно в зависимости от города, количества валютных сделок и других факторов.

Так, по данным портала "Курс Украины", по состоянию на 8:30 утра вторника, 4 ноября, частные лица давали за доллар 41,974 грн, но уже с 10:00 ставки начали резко расти, поэтому после обеда доллар можно было продать почти на 7 копеек дороже — по 42,036 грн.

Однако этот показатель все равно ниже того, что наблюдался за прошедшие сутки — в понедельник, 3 ноября, средний курс покупки доллара на черном рынке составлял 42,09 грн/долл.

Курс продажи доллара на черном рынке

Этот показатель сегодня ведет себя немного спокойнее — утром курс продажи американской валюты составлял 42,056 грн/долл., но ближе к обеду немного подскочил до 42,106 грн/долл.

Уже после 14:00 стоимость доллара понемногу пошла вниз, и частные лица продавали их в среднем по 42,102 грн/долл. При этом предыдущие сутки курс продажи доллара держался на отметке около 42,19 грн/долл.

Чего ждать от курса доллара до конца 2025 года

В октябре 2025 года официальный курс гривны к доллару постепенно вырос с минимального уровня 41,14 грн/долл. до 42,08 грн/долл. По состоянию на понедельник, 3 ноября, Национальный банк установил показатель 41,89 грн/долл. Стабильное укрепление американской валюты вероятно продолжится и в дальнейшем, а восходящий тренд еще долгое время будет определять ситуацию на валютном рынке.

"Реакция на соотношение в валютной паре доллар-евро после уменьшения 29 октября ставки Федеральной резервной системы США на 0,25% показывает, что укрепление евро уже не происходит, как это было раньше. Поэтому в ноябре ожидается переход к диапазону 1,15-1,16 долл./евро с 1,16-1,18 долл./евро", — констатировал Даниил Монин в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

По мнению эксперта, в ответ на такие тенденции НБУ, вероятно, продолжит повышение официального курса гривны к доллару, одновременно удерживая курс евро на относительно устойчивом уровне. Такая стратегия призвана уменьшить дисбаланс между валютными парами гривна-доллар и гривна-евро, сдержать инфляционное давление и обеспечить постепенную, контролируемую девальвацию гривны — до уровня около 43 грн/долл. на конец 2025 года.

Ранее мы рассказывали, достигнет ли американская валюта отметки 50 грн/долл. в Украине.

Также узнавайте, в какие дни недели выгоднее всего покупать валюту.

курс валют курс доллара доллар обмен валют черный рынок
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
