Долар на чорному ринку не вгамовується — за яким курсом обмінюють валюту

Початок другого тижня березня ознаменувався легким послабленням долара — Нацбанк знизив курс валюти на 8 копійок до 43,7292 грн/дол. Водночас в банках середні котирування зросли на 7 копійок у продажу та 15 копійок у купівлі — до 44,05 грн/дол. та 43,55 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE з’ясовували, куди рухається долар на чорному ринку.

За яким курсом обмінюють валюту приватники

У понеділок, 9 березня, чорний ринок розпочав роботу з курсу 44,043 грн/дол. у продажу та 43,832 грн/дол. у купівлі, як свідчить інформація на моніторинговому порталі "Курс України". Маржа при цьому відповідала середньому рівню — трохи більше 21 копійки на кожному доларі.

Кілька годин поспіль долар був досить стабільним — спостерігалися лише незначні коливання курсу купівлі. Після 11:00 валюта почала дорожчати та буквально за годину підскочила до:

44,093 грн/дол. — у продажу;

43,913 грн/дол. — у купівлі.

Ближче до 14:00 долар трохи пригальмував, проте тенденція до подорожчання валюти все ще спостерігається.

Курс долара на чорному ринку 9 березня. Фото: скриншот

Скільки коштуватиме валюта 10 березня

На вівторок, 10 березня 2026 року, Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,8961 грн. Тож американська валюта здорожчає ще майже на 17 копійок щодо гривні. Це новий історичний максимум (попередній рекорд у розмірі 43,8069 грн/дол. було зафіксовано на 6 березня).

Європейська валюта також додасть у ціні 17 копійок. За даними, оприлюдненими на сайті НБУ, офіційний курс євро у вівторок становитиме 50,7132 грн. Тоді як у понеділок, 9 березня, валюта коштує 50,5422 грн.

До якого курсу долара готуватися

Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE пояснив, що рекордне зростання курсу долара, яке спостерігалося від початку березня викликане зміцненням американської валюти в парі з євро, а також намаганням НБУ за допомогою девальвації частково перекрити дефіцит державного бюджету.

На світову фінансову ситуацію, за словами експерта, вплинули й несподівані геополітичні події. Ескалація конфлікту між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого, ракетно-дронові удари по країнах Близького Сходу, блокування Ормузької протоки й різке подорожчання нафти спричинили посилення позицій долара на глобальному ринку.

"Плюс в американську валюту почали переводити інші активи. Залишається незрозумілою доля 90 млрд євро від ЄС, на які Україна розраховувала для латання дірок у бюджеті. Тому Національний банк почав м'яко відпускати курс долара", — зазначив Плотніков.

Економіст додав, що за песимістичним сценарієм офіційний курс гривні може вже найближчим часом перевищити психологічну позначку 44 грн за долар. У такому разі навіть перевищення середньорічного показника 45,70 грн/дол., закладеного у держбюджеті на 2026 рік, виглядатиме цілком імовірним.

