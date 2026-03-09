Доллар на черном рынке не останавливается — по какому курсу обменивают валюту

Курс доллара на черном рынке. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В начале новой недели марта наблюдается легкое ослабление доллара — Нацбанк снизил курс валюты на 8 копеек до 43,7292 грн/долл. При этом в банках средние котировки выросли на 7 копеек в продаже и 15 копеек в покупке — до 44,05 грн/долл. и 43,55 грн/долл. соответственно.

Новини.LIVE выясняли, куда движется доллар на черном рынке.

По какому курсу обменивают валюту частники

В понедельник, 9 марта, черный рынок начал работу с курса 44,043 грн/долл. в продаже и 43,832 грн/долл. в покупке, как свидетельствует информация на мониторинговом портале "Курс Украины". Маржа при этом соответствовала среднему уровню — чуть больше 21 копейки на каждом долларе.

Несколько часов подряд доллар был достаточно стабильным — наблюдались лишь незначительные колебания курса покупки. После 11:00 валюта начала дорожать и буквально за час подскочила до:

44,093 грн/долл. — в продаже;

43,913 грн/долл. — в покупке.

Ближе к 14:00 доллар немного притормозил, однако тенденция к подорожанию валюты все еще наблюдается.

Курс доллара на черном рынке 9 марта. Фото: скриншот

Сколько будет стоить валюта 10 марта

Во вторник, 10 марта 2026 года, Нацбанк установил курс доллара на уровне 43,8961 грн. Так что американская валюта подорожает еще почти на 17 копеек по отношению к гривне. Это новый исторический максимум (предыдущий рекорд в размере 43,8069 грн/долл. был зафиксирован на 6 марта).

Европейская валюта также прибавит в цене 17 копеек. По данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс евро во вторник составит 50,7132 грн. В то время как в понедельник, 9 марта, валюта стоит 50,5422 грн.

К какому курсу доллара готовиться

Доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE пояснил, что рекордный рост курса доллара, который наблюдался с начала марта вызван укреплением американской валюты в паре с евро, а также попыткой НБУ с помощью девальвации частично перекрыть дефицит государственного бюджета.

На мировую финансовую ситуацию, по словам эксперта, повлияли и неожиданные геополитические события. Эскалация конфликта между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой, ракетно-дронные удары по странам Ближнего Востока, блокирование Ормузского пролива и резкое подорожание нефти вызвали усиление позиций доллара на глобальном рынке.

"Плюс в американскую валюту начали переводить другие активы. Остается непонятной судьба 90 млрд евро от ЕС, на которые Украина рассчитывала для латания дыр в бюджете. Поэтому Национальный банк начал мягко отпускать курс доллара", — отметил Плотников.

Экономист добавил, что по пессимистическому сценарию официальный курс гривны может уже в ближайшее время превысить психологическую отметку 44 грн за доллар. В таком случае даже превышение среднегодового показателя 45,70 грн/долл., заложенного в госбюджете на 2026 год, будет выглядеть вполне вероятным.

