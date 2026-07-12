Валюта у ПриватБанку може стати недоступною: кому необхідно терміново оновити дані

Долари в руках, вивіска ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Деякі клієнти ПриватБанку можуть тимчасово втратити можливість купувати долари чи євро. Але причина не в нових валютних обмеженнях, а у вимогах фінансового моніторингу, які діють у банку.

Як уникнути проблем і не потрапити у "валютний бан", розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

Чому можуть виникнути обмеження

Банк періодично просить клієнтів оновити свої дані. Йдеться не лише про паспорт чи адресу, а й про фінансову інформацію:

місце роботи або вид діяльності;

джерела доходу;

орієнтовний рівень заробітку;

характер фінансових операцій;

податкове резидентство.

У деяких випадках можуть попросити надати документи, які підтверджують походження коштів.

Якщо клієнт не оновить інформацію, банк має право тимчасово обмежити окремі операції, зокрема й купівлю іноземної валюти, поки перевірка не буде завершена.

Кого це може зачепити

Найчастіше додаткову перевірку проходять клієнти, у яких:

немає підтверджених офіційних доходів;

фінансові операції різко відрізняються від звичних;

є спроби обійти встановлені ліміти;

дані у фінансовому профілі давно не оновлювалися або не відповідають реальній ситуації.

Це не означає автоматичне блокування рахунків, але банк може попросити підтвердити інформацію перед проведенням окремих операцій.

Як оновити дані

Зробити це можна буквально за кілька хвилин через Приват24:

відкрити застосунок;

натиснути "Актуалізувати інформацію";

перевірити особисті дані;

за потреби оновити інформацію про роботу чи доходи;

завантажити документи, якщо банк їх запросить.

Якщо онлайн пройти процедуру не виходить, це можна зробити у будь-якому відділенні ПриватБанку.

Чому банк це робить

У ПриватБанку пояснюють, що це не нововведення, а вимога законодавства про фінансовий моніторинг та правила Національного банку України.

Банк зобов'язаний періодично перевіряти актуальність інформації про своїх клієнтів. Зазвичай така перевірка проводиться не рідше одного разу на п'ять років, навіть якщо людина не змінювала паспорт чи місце проживання.

Як повідомляли Новини.LIVE, клієнти ПриватБанку можуть оплачувати житлово-комунальні послуги через "Приват24", термінали самообслуговування, банкомати або за телефоном 3700. Найвигідніші умови діють під час онлайн-оплати: для пенсіонерів з автоплатежем комісія взагалі відсутня, а для інших клієнтів вона може становити від 1 гривні.

Також Новини.LIVE писали про акцію від ПриватБанку для власників карток Mastercard. Зокрема, банк уже пропонував кешбек за оплату комунальних послуг, а тепер запустив нову програму з винагородами від 1000 гривень за перекази через Western Union.