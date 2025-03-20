Київстар готує покращення для абонентів — що зміниться

Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash.

Українці часто скаржаться на якість мобільного зв'язку, особливо у віддалених населених пунктах. Однак незабаром ситуація може покращитися, особливо в абонентів компанії "Київстар".

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, які зміни очікують українців вже незабаром.

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Чому покращиться мобільний зв'язок

Як повідомляється, "Київстару" надали дозвіл від Нацкомісії, що регулює електронні комунікації, радіочастотний спектр та послуги поштового зв'язку (НКЕК), використовувати додатковий код мережі мобільного зв'язку (Mobile Network Code, MNC) "707".

Таким чином з'явилося підґрунтя для впровадження в Україні технології супутникового зв'язку Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства з американською компанією SpaceX. З цією технологією смартфони підключаються безпосередньо до супутникової мережі, і для цього не потрібно використовувати спеціальне обладнання.

"На початковому етапі українські абоненти з пристроями, що підтримують LTE/4G, зможуть використовувати цю технологію для обміну SMS-повідомленнями та повідомленнями через месенджери (OTT-повідомлення)", — йдеться у повідомленні.

В компанії зауважують, що якість зв'язку у віддалених регіонах після змін покращиться. Також абоненти матимуть безперебійний зв'язок в екстрених ситуаціях.

Наразі невідомо, чи зміняться тарифи для чинних та майбутніх абонентів мобільного оператора. Про цінові зміни, якщо вони будуть, "Київстар" попередить своїх клієнтів додатково.

Раніше ми розповідали, який тарифний план підходить тим, хто полюбляє економити кошти. Якщо не хочете платити забагато за послуги зв’язку, але не втратити трафік чи хвилини, варто підключити тариф "LOVE UA Магніт Контракт" від Київстару за 220 грн/міс.

Також ми писали про найвигідніший тарифний план, який мобільні оператори пропонують своїм абонентам у березні. Пропозицію надає Vodafone, а пакет послуг має назву Red Start. Він коштує 240 грн на місяць