Киевстар готовит улучшения для абонентов — что изменится

Человек держит смартфон в руках. Фото: Unsplash.

Украинцы часто жалуются на качество мобильной связи, особенно в отдаленных населенных пунктах. Однако вскоре ситуация может улучшиться, особенно у абонентов компании "Киевстар".

Редакция сайта Новини.LIVE объясняет, какие изменения ожидают украинцев уже в скором времени.

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Почему улучшится мобильная связь

Как сообщается, "Киевстару" предоставили разрешение от Нацкомиссии, регулирующей электронные коммуникации, радиочастотный спектр и услуги почтовой связи (НКЭК), использовать дополнительный код сети мобильной связи (Mobile Network Code, MNC) "707".

Таким образом появилась основа для внедрения в Украине технологии спутниковой связи Direct-to-Cell (D2C) в рамках партнерства с американской компанией SpaceX. С этой технологией смартфоны подключаются непосредственно к спутниковой сети, и для этого не нужно использовать специальное оборудование.

"На начальном этапе украинские абоненты с устройствами, поддерживающими LTE/4G, смогут использовать эту технологию для обмена SMS-сообщениями и сообщениями через мессенджеры (OTT-сообщения)", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что качество связи в отдаленных регионах после изменений улучшится. Также абоненты будут иметь бесперебойную связь в экстренных ситуациях.

Пока неизвестно, изменятся ли тарифы для действующих и будущих абонентов мобильного оператора. О ценовых изменениях, если они будут, "Киевстар" предупредит своих клиентов дополнительно.

Ранее мы рассказывали, какой тарифный план подходит тем, кто любит экономить средства. Если не хотите платить много за услуги связи, но не потерять трафик или минуты, стоит подключить тариф "LOVE UA Магнит Контракт" от Киевстара за 220 грн/мес.

Также мы писали о самом выгодном тарифном плане, который мобильные операторы предлагают своим абонентам в марте. Предложение предоставляет Vodafone, а пакет услуг называется Red Start. Он стоит 240 грн в месяц