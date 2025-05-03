Обмен валюты в обменниках — о какой схеме с детектором надо знать украинцам

Пункт обмена валют в одном из городов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обменники в Украине не могут отказывать в обмене изношенных долларов. Также клиенты имеют право отдавать банкноты старого образца, однако в пунктах обмена валют часто нарушают эти правила, используя для этого довольно хитрый способ.

Об этом рассказал в своем Telegram-канале адвокат Роман Симутин.

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По словам адвоката, в некоторых обменниках работает следующая схема: когда клиент дает купюру, кассир вставляет ее в детектор, а она возвращается обратно. Из-за этого в обмене откажут, поскольку аппарат не принял деньги, потому что считает ее проблемной.

"Фишка в том, что купюра в детектор должна вставляться абсолютно ровно, если же это сделать немножко с перекосом, тогда аппарат просто выбросит ее обратно", — рассказал Симутин.

Что делать украинцам, если в обменниках не хотят принимать доллары

Если у вас не захотели принимать умеренно изношенную или старую банкноту — предупредите кассира, что пожалуетесь в Нацбанк.

"С вероятностью в 99,9% ее у вас примут", — отметил адвокат.

Если же вам отказывают на основании того, что детектор валюты не сработал — требуйте вставить купюру ровно

"И с вероятностью в 99,9% купюра пройдет проверку. Вуаля!", — написал Роман Симутин.

Какие доллары нельзя обменять в ПриватБанке

Государственное финучреждение точно откажется принимать:

Поврежденные доллары. Банкноты со значительными повреждениями, среди которых: разрывы, изменение первоначального цвета, отсутствие части купюры, значительные загрязнения или повреждения защитных элементов. Такие купюры считаются непригодными для обращения.

Банкноты со значительными повреждениями, среди которых: разрывы, изменение первоначального цвета, отсутствие части купюры, значительные загрязнения или повреждения защитных элементов. Такие купюры считаются непригодными для обращения. Доллары, которые вышли из обращения. Все доллары, выпущенные после 1914 года, являются действительными, предыдущие же выпуски уже выведены из обращения, поэтому финансовые учреждения их не принимают.

Ранее мы рассказывали, какие доллары выгодно покупать украинцам. Так, например, если вы запланировали оплатить крупную покупку, то для этого подойдут банкноты в 50 и 100 долларов.

Также напомним, что в ЕС постепенно отказываются от некоторых евробанкнот. Так в Евросоюзе стремятся облегчить наличные расчеты.