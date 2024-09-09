Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, автогаз та дизель 10 вересня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу в Україні зросли ціни на пальне. Вартість скрапленого газу підвищилась в середньому на 9 копійок. Також трохи зросли ціни на бензин бренду А-95+.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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За даними моніторингового порталу, 10 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,25 грн/л;

А-95 — 56,62 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л;

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,05 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,41 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,69 грн/л;

скраплений газ — 29,05 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 10 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE,

Пальне бренду "Євро-95" 10 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,02 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Фактор" — 53,70 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,79 грн/л, на Shell — 29,78 грн/л.

Нагадаємо, експерти розповіли який двигун кращий для автомобіля. Перед тим як вибрати автомобіль з бензиновим або дизельним двигуном варто прискіпливо розглянути усі переваги та недоліки цих моторів.

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