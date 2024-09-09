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В Украине растут цены на автогаз — сколько будет стоить топливо завтра

9 сентября 2024 22:45
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, автогаз и дизель 10 сентября 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последние сутки в Украине выросли цены на топливо. Стоимость сжиженного газа повысилась в среднем на 9 копеек. Также немного выросли цены на бензин бренда А-95+.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 10 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 10 сентября

По данным мониторингового портала, 10 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,25 грн/л;
  • А-95 — 56,62 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,05 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,41 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 29,05 грн/л.
Стоимость горючего в Украине 10 сентября 2024 года
Цены на топливо в Украине на 10 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 10 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 10 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Фактор" — 53,70 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 30,97 грн/л, на KLO — 30,79 грн/л, на Shell — 29,78 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, эксперты рассказали какой двигатель лучше для автомобиля. Перед тем как выбрать автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, следует тщательно рассмотреть все преимущества и недостатки этих моторов.  

Мы также писали, как защитить автомобиль от ржавчины. Самый простой способ защиты автомобиля от коррозии — его регулярная мойка. Грязь, пыль, дорожные реагенты и соль, попадая на кузов автомобиля, ускоряют коррозию.

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