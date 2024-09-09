Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, автогаз и дизель 10 сентября 2024 года

В Украине растут цены на автогаз — сколько будет стоить топливо завтра
За последние сутки в Украине выросли цены на топливо. Стоимость сжиженного газа повысилась в среднем на 9 копеек. Также немного выросли цены на бензин бренда А-95+.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 10 сентября вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 10 сентября
По данным мониторингового портала, 10 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,25 грн/л;
- А-95 — 56,62 грн/л;
- А-92 — 53,57 грн/л;
- дизельное топливо — 52,72 грн/л;
- сжиженный газ — 30,05 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,54 грн/л;
- А-92 — 53,41 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,69 грн/л;
- сжиженный газ — 29,05 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС — ОККО, WOG — 10 сентября
Топливо бренда "Евро-95" 10 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,02 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Фактор" — 53,70 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 30,97 грн/л, на KLO — 30,79 грн/л, на Shell — 29,78 грн/л.
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Напомним, эксперты рассказали какой двигатель лучше для автомобиля. Перед тем как выбрать автомобиль с бензиновым или дизельным двигателем, следует тщательно рассмотреть все преимущества и недостатки этих моторов.
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