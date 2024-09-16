Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 17 вересня 2024 року

В Україні зростає ціна бензину та газу — яка буде вартість пального на АЗС
На автозаправках України змінились ціни на пальне. Зросла вартість бензину бренду A-92 та автогазу зросла. Натомість ціни на бензин A-95 та дизпаливо трохи впали.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 17 вересня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 17 вересня
За даними моніторингового порталу, 17 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,60 грн/л;
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 30,96 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,25 грн/л;
- А-95 — 56,62 грн/л;
- А-92 — 53,57 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,72 грн/л;
- скраплений газ — 30,13 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 17 вересня
Пальне бренду "Євро-95" 17 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 31,36 грн/л.
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