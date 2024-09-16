Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 17 вересня 2024 року

АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На автозаправках України змінились ціни на пальне. Зросла вартість бензину бренду A-92 та автогазу зросла. Натомість ціни на бензин A-95 та дизпаливо трохи впали.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 17 вересня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 17 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 17 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,60 грн/л;

дизельне пальне — 52,69 грн/л;

скраплений газ — 30,96 грн/л.

A-95+ — 60,25 грн/л;

А-95 — 56,62 грн/л;

А-92 — 53,57 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,13 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 17 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 17 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 31,36 грн/л.

Нагадаємо, автомеханік розказав про три сезонні помилки, яких часто припускаються водії та шкодять машині. Що не можна робити з автомобілем восени, щоб уникнути корозії та інших пошкоджень.

Ми також писали що можна доливати у двигун авто, коли в дорозі різко впав рівень оливи. Не варто продовжувати їхати автомобілем вже за мінімального рівня мастила. Адже у такому випадку олива швидко втрачає свої властивості, а масляна помпа починає всмоктувати повітря.