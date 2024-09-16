Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине растет цена бензина и газа — какой будет стоимость топлива на АЗС arrow

В Украине растет цена бензина и газа — какой будет стоимость топлива на АЗС

16 сентября 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз 17 сентября 2024 года
АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

На автозаправках Украины изменились цены на топливо. Увеличилась стоимость бензина бренда A-92 и автогаза выросла. В то же время цены на бензин A-95 и дизтопливо немного упали.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 17 сентября вас интересует больше всего:

Цены на бензин, дизельное горючее и автогаз на АЗС в Украине.
Цены на топливо в Украине на 17 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 17 сентября

По данным мониторингового портала, 17 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,60 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,96 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,25 грн/л;
  • А-95 — 56,62 грн/л;
  • А-92 — 53,57 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,13 грн/л.
Цены на топливо в Украине.
Цены на топливо в Украине на 17 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 17 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 17 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 31,97 грн/л, на KLO — 31,79 грн/л, на Shell — 31,36 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автомеханик рассказал о трех сезонных ошибках, которые часто допускают водители и вредят машине. Что нельзя делать с автомобилем осенью, чтобы избежать коррозии и других повреждений.  

Мы также писали, что можно доливать в двигатель авто, когда в дороге резко упал уровень масла. Не стоит продолжать ехать на автомобиле уже при минимальном уровне смазки. Ведь в таком случае масло быстро теряет свои свойства, а масляный насос начинает впитывать воздух.

бензин авто АЗС топливо дизтопливо автогаз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:47 Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения

22:45 В Украине растет цена бензина и газа — какой будет стоимость топлива на АЗС

22:40 На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента

22:39 К эксплуатации в ВСУ допущен канадский бронеавтомобиль — Минобороны

22:33 ТЦК мобилизовали запрещенного мужчину — что решил суд

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

22:05 Наводнения в Польше – в сети появились кадры последствий непогоды

21:51 В Украине выросли штрафы за неявку в ТЦК — сколько придется заплатить

21:40 Покушение на Трампа — реакция Байдена и что известно о подозреваемом

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

22:47 Экс-главе Днепропетровской ОВА Резниченко избрали меру пресечения

22:45 В Украине растет цена бензина и газа — какой будет стоимость топлива на АЗС

22:40 На опального лучшего игрока Кривбасса есть четыре претендента

22:39 К эксплуатации в ВСУ допущен канадский бронеавтомобиль — Минобороны

22:33 ТЦК мобилизовали запрещенного мужчину — что решил суд

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

22:05 Наводнения в Польше – в сети появились кадры последствий непогоды

21:51 В Украине выросли штрафы за неявку в ТЦК — сколько придется заплатить

21:40 Покушение на Трампа — реакция Байдена и что известно о подозреваемом

21:21 Штрафы от ТЦК — в каких ситуациях военнообязанного невозможно наказать

21:13 Переправлял уклонистов за границу — как суд наказал племянника начальника отдела полиции Львовщины

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку