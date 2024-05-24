Спрос на валюту в Украине растет — банки завозят больше евро

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские банки в последнее время увеличили ввоз объема наличной валюты для удовлетворения спроса. В апреле 2024 года вдвое больше ввезли евро.

Такие данные приводит Национальный банк Украины (НБУ).

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Наращивание объемов ввоза валюты в Украину

Согласно этой информации, в апреле этого года объем иностранной валюты, которую финучреждения ввезли в страну, составил 1,126 млрд долларов. Показатель на 32% выше объема валюты в марте, когда банки ввезли 855 млн долларов.

Из этого объема в апреле было ввезено 661 млн долларов, а евро — 462 млн долларов (в эквиваленте). Таким образом, объем ввоза наличной евровалюты вырос вдвое. В марте было 232 млн долларов (в эквиваленте).

Данные по ввозу валюты. Источник: НБУ

В то же время НБУ приводит данные о том, сколько было вывезено валюты за апрель из Украины. Зафиксирован объем в 153 млн долларов.

Данные по вывозу валюты. Источник: НБУ

Спрос на валюту со стороны украинцев

В апреле украинцы приобрели у финучреждений валюты на 728 млн долларов, а с начала года — 3,230 млрд долларов.

Доллары и евро стали главным видом сбережений граждан. Как свидетельствуют данные НБУ, в январе-марте 2024 года вырос объем наличной валюты вне банков. Показатель составил 4,1 млрд долларов.

В целом простые украинцы и бизнес держат на руках около 120 млрд долларов, что существенно больше объема наличных гривен 740 млрд гривен. То есть около 20 млрд долларов (в эквиваленте).

Что еще следует знать

Напомним, в Украине хотят разрешить финучреждениям раскрывать банковскую тайну по запросам нотариусов и Министерства юстиции. Соответствующий законопроект прошел первое чтение.

Также мы писали, что НБУ готовит проект решения по ограничению карточных переводов между физическими лицами и установлению предельных лимитов на переводы с карты на карту (сделки р2р, person-to-person).