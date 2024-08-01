Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 2 серпня

В Україні зросли ціни на всі види пального — якою буде вартість бензину завтра
На українських АЗС зросли ціни на всі види пального. Найбільше здорожчав бензин марки А-92 — за останню добу вартість цього пального зросла на дев'ять копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 2 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 2 серпня
За даними моніторингового порталу, 2 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,67 грн/л;
- А-92 — 53,87 грн/л;
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 27,93 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,56 грн/л;
- А-92 — 53,76 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,75 грн/л;
- скраплений газ — 27,81 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 2 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 2 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 56,06 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Фактор" — 53,20 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,29 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,48 грн/л.
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Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у період воєнного стану купівля автомобіля не є першочерговою необхідністю. Тому законопроєкт, запропонований Кабміном у Верховній Раді, передбачає введення військового збору у розмірі 15% від вартості транспорту при його першій реєстрації. Міністерство фінансів вважає, що це нововведення не створить проблем для авторинку та громадян.
Ми також писали, що з 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.
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