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В Україні зросли ціни на всі види пального — якою буде вартість бензину, дизпалива та автогазу

22 липня 2024 22:45
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 23 липня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останню добу в Україні різко підвищились ціни на пальне. Зросла вартість всіх видів пального: бензину, дизельного пального та автогазу. Найбільше здорожчав саме автогаз. Ціни на цей вид пального зросли майже на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 23 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 23 липня

За даними моніторингового порталу, 23 липня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,75 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,79 грн/л;
  • скраплений газ — 27,26 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,52 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,74 грн/л;
  • скраплений газ — 26,81 грн/л.
Вартість бензину дизелю та автогазу 23 липня 2024 року в Україні
Ціни на пальне в Україні станом на 23 липня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 23 липня

Пальне бренду "Євро-95" 23 липня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Marshal — 55,90 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,47 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, у Китаї представили новий Xiaomi SU7 Ultra з двигуном V8 потужністю 1548 к.с. Це перший автомобіль, оснащений нещодавно анонсованим двигуном HyperEngine V8.

Ми також писали, про п'ять помилок водіїв, які призводять до несправності автоматичної коробки передач. Як і до будь-якого складного механізму, до АКПП потрібно ставитися дбайливо, адже її ремонт коштує великих грошей. 

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