Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 23 июля

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

За последние сутки в Украине резко повысились цены на топливо. Возросла стоимость всех видов горючего: бензина, дизельного горючего и автогаза. Больше всего подорожал именно автогаз. Цены на этот вид горючего выросли почти на 30 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 23 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 23 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,56 грн/л;

А-92 — 53,75 грн/л;

дизельное топливо — 52,79 грн/л;

сжиженный газ — 27,26 грн/л.

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,52 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,74 грн/л;

сжиженный газ — 26,81 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 23 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 23 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,47 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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