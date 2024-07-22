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В Украине выросли цены на все виды горючего — какой будет стоимость бензина, дизтоплива и автогаза

22 июля 2024 22:45
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 23 июля
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последние сутки в Украине резко повысились цены на топливо. Возросла стоимость всех видов горючего: бензина, дизельного горючего и автогаза. Больше всего подорожал именно автогаз. Цены на этот вид горючего выросли почти на 30 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине 23 июля 2024 года
Цены на топливо в Украине на 23 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 23 июля

По данным мониторингового портала, 23 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,56 грн/л;
  • А-92 — 53,75 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,79 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,26 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,05 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,52 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,74 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,81 грн/л.
Стоимость бензина дизеля и автогаза 23 июля 2024 года в Украине
Цены на топливо в Украине на 23 июля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 июля

Топливо бренда "Евро-95" 23 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,47 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.

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