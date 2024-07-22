Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 23 июля

В Украине выросли цены на все виды горючего — какой будет стоимость бензина, дизтоплива и автогаза
За последние сутки в Украине резко повысились цены на топливо. Возросла стоимость всех видов горючего: бензина, дизельного горючего и автогаза. Больше всего подорожал именно автогаз. Цены на этот вид горючего выросли почти на 30 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 23 июля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 23 июля
По данным мониторингового портала, 23 июля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,56 грн/л;
- А-92 — 53,75 грн/л;
- дизельное топливо — 52,79 грн/л;
- сжиженный газ — 27,26 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,49 грн/л;
- А-92 — 53,52 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,74 грн/л;
- сжиженный газ — 26,81 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 июля
Топливо бренда "Евро-95" 23 июля будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Marshal — 55,90 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 51,80 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,47 грн/л, на KLO — 27,98 грн/л, на Shell — 27,54 грн/л.
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