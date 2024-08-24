Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 августа 2024 года сколько стоит пшеница

Сбор урожая в поле. Фото: AP

В Украине цены на пшеницу продолжают стремительно расти. Среди ключевых факторов этого подорожания — неблагоприятная погода, негативно отразившаяся на урожайности, а также уменьшение объемов экспорта из-за мировых торговых ограничений.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 24 августа.

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По состоянию на 24 августа 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 7 529 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 24 августа. Фото: tripoli.land

Средние цены на пшеницу в Украине за последнюю неделю несколько выросли. В субботу, 17 августа, тонна этой агрокультуры стоила 7 517 грн. Во вторник, 20 августа, стоимость пшеницы составила 7 473 грн за тонну, а в среду, 21 августа, — 7 469 грн за тонну. В четверг, 22 августа, тонна пшеницы стоила 7 490 грн, а в пятницу, 23 августа, — 7 529 грн. Такая стоимость пшеницы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отмечает, что аграрный сектор Украины понес значительные потери в результате российского вторжения. Среди этих потерь – обстрелы сельскохозяйственных земель, финансовые потери, блокировка портов, повреждение портовой инфраструктуры и воровство зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.