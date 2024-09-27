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В Україні зросли ціни на пальне — скільки коштує бензин сьогодні

27 вересня 2024 05:50
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне 27 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні
Автозаправна станція. Фото: УНІАН
Святослав Мотюженко - Редактор

В Україні зросли ціни на пальне. Так, на автозаправних станціях дещо зросла вартість бензину, дизелю та автогазу.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 27 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 27 вересня

За даними моніторингового порталу, 27 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,64 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,68 грн/л;
  • скраплений газ — 32,84 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,49 грн/л;
  • А-92 — 53,53 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,67 грн/л;
  • скраплений газ — 31,70 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 27 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 27 вересня

Пальне бренду "Євро-95" 27 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, поганий дизель у найкращому випадку знизить ефективність роботи автомобіля, а у найгіршому — засмітить фільтри, спричинить корозію паливної системи, пошкодить помпи та двигун. Тому важливо знати, як виявити забруднення палива та впоратися з ним, перш ніж воно вб'є машину. 

Також ми писали, що для того щоб заощаджувати пальне, потрібно не лише практикувати відповідну модель поведінки за кермом. Також багато залежить від технічного стану автомобіля, який дозволить знизити витрати бензину без шкоди для двигуна.

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