Цены на топливо 27 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине

Автозаправочная станция. Фото: УНІАН

В Украине выросли цены на горючее. На автозаправочных станциях несколько возросла стоимость бензина, дизеля и автогаза.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 27 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По данным мониторингового портала, 27 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,64 грн/л;

дизельное топливо — 52,68 грн/л;

сжиженный газ — 32,84 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,49 грн/л;

А-92 — 53,53 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,67 грн/л;

сжиженный газ — 31,70 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 27 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Топливо бренда "Евро-95" 27 сентября обойдется дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,92 грн/л.

Напомним, плохой дизель в лучшем случае снизит эффективность работы автомобиля, а в худшем — засорит фильтры, повлечет за собой коррозию топливной системы, повредит насосы и двигатель. Поэтому важно знать, как обнаружить загрязнение топлива и справиться с ним, прежде чем оно убьет машину.

Также мы писали, что для того чтобы экономить топливо, нужно не только практиковать соответствующую модель поведения за рулем. Также многое зависит от технического состояния автомобиля, которое позволит снизить расход бензина без ущерба для двигателя.