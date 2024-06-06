Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні зросли ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра arrow

В Україні зросли ціни на пальне — якою буде вартість бензину завтра

6 червня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 7 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні почали зростати ціни на пальне. За останню добу на автозаправних станціях України зросла вартість бензину та дизпального. Проте ціни на автогаз залишаються стабільними упродовж кількох днів.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 7 червня вас цікавить найбільше:

null
Ціни на пальне в Україні станом на 7 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 7 червня

За даними моніторингового сайту, 7 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,46 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,58 грн/л;
  • А-95 — 55,93 грн/л;
  • А-92 — 52,35 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,59 грн/л;
  • скраплений газ — 26,56 грн/л.
null
Ціни на пальне в Україні станом на 7 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 червня

Пальне бренду "Євро-95" 7 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,47 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, автовласники попередили про найгірші вживані авто у 2024 році. Дізнайтесь, що це за моделі, перед тим, як витрачати великі кошти на купівлю вживаного автомобіля.

Ми також писали, що у літній період міські вулиці заполонили велосипедисти та користувачі електросамокатів. Проте незнання або недотримання правил дорожнього руху (ПДР) може обернутися для них штрафами.

пальне
Ціни на пальне
ціни
бензин
ціни в Україні
АЗС
гроші
дизпаливо
ринок пального
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня