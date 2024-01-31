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В Україні зросли ціни на дизпальне — яка сьогодні вартість пального на АЗС

31 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 31 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У середу, 31 січня, ціни на деякі види бензину трохи впали, а на деякі, навпаки, пішли вгору. Так, бензин марки А-92 в середньому здорожчав на 5 копійок за літр. Також на 1 копійку здорожчало дизельне пальне.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 31 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 31 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 31 січня

За даними моніторингового сайту, 31 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,14 грн/л;
  • А-95 — 50,64 грн/л;
  • А-92 — 47,14 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,68 грн/л;
  • скраплений газ — 27,44 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,17 грн/л,
  • А-95 — за 50,77 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,80 грн/л,
  • скраплений газ — 27,64 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 31 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 31 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 31 січня

31 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що ми писали що пропонує новий сімейний кросовер Toyota Grand Highlander 2024. Абсолютно новий Toyota Grand Highlander пропонує сім'ям більше простору та три силові агрегати на вибір, зокрема традиційний бензиновий та гібридні приводи. Попри місце в сегменті середньорозмірних трирядних кросоверів, автомобіль може конкурувати з більшими за розміром машинами завдяки своїй величезній внутрішній вантажопідйомності.

Також ми розповіли, про те, що в Україну повернувся оновлений седан Hyundai Sonata. Оновлене дев'яте покоління Hyundai Sonata пропонує користувачам сімейних автомобілів новий спортивний образ.  

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