Цены на топливо в Украине по состоянию на 31 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

В Украине выросли цены на дизтопливо — какая сегодня стоимость горючего на АЗС
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 31 января, цены на некоторые виды бензина немного упали, а на некоторые, напротив, пошли вверх. Да, бензин марки А-92 в среднем подорожал на 5 копеек за литр. Также на 1 копейку подорожало дизельное топливо.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 31 января вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 31 января
По данным мониторингового сайта, 31 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,14 грн/л;
- А-95 — 50,64 грн/л;
- А-92 — 47,14 грн/л;
- дизельное топливо - 50,68 грн/л;
- сжиженный газ - 27,44 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,17 грн/л,
- А-95 — за 50,77 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,33 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 50,80 грн/л,
- сжиженный газ — 27,64 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 31 января
31 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.
Больше об авто
Напомним, что мы писали, что предлагает новый семейный кроссовер Toyota Grand Highlander 2024. Абсолютно новый Toyota Grand Highlander предлагает семьям больше пространства и три силовых агрегата на выбор, в том числе традиционный бензиновый и гибридные приводы. Несмотря на место в сегменте среднеразмерных трехрядных кроссоверов, автомобиль может конкурировать с более крупными по размеру машинами благодаря своей огромной внутренней грузоподъемности.
Также мы рассказали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.
Читайте Новини.LIVE!