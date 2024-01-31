Цены на топливо в Украине по состоянию на 31 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 31 января, цены на некоторые виды бензина немного упали, а на некоторые, напротив, пошли вверх. Да, бензин марки А-92 в среднем подорожал на 5 копеек за литр. Также на 1 копейку подорожало дизельное топливо.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 31 января

По данным мониторингового сайта, 31 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,14 грн/л;

А-95 — 50,64 грн/л;

А-92 — 47,14 грн/л;

дизельное топливо - 50,68 грн/л;

сжиженный газ - 27,44 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,17 грн/л,

А-95 — за 50,77 грн/л,

бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 50,80 грн/л,

сжиженный газ — 27,64 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 31 января 2024 года. Фото: Новости.

Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 31 января

31 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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