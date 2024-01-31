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В Украине выросли цены на дизтопливо — какая сегодня стоимость горючего на АЗС

31 января 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 31 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В среду, 31 января, цены на некоторые виды бензина немного упали, а на некоторые, напротив, пошли вверх. Да, бензин марки А-92 в среднем подорожал на 5 копеек за литр. Также на 1 копейку подорожало дизельное топливо.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 31 января 2024 года
Цены на топливо в Украине на 31 января 2024 года. Фото: Новости.

Якір Цены на горючее на АЗС 31 января

По данным мониторингового сайта, 31 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 54,14 грн/л;
  • А-95 — 50,64 грн/л;
  • А-92 — 47,14 грн/л;
  • дизельное топливо - 50,68 грн/л;
  • сжиженный газ - 27,44 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,17 грн/л,
  • А-95 — за 50,77 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,33 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,80 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,64 грн/л.
Цены на топливо в Украине на 31 января 2024 года
Цены на топливо в Украине на 31 января 2024 года. Фото: Новости.

ЯкірЦены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 31 января

31 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что мы писали, что предлагает новый семейный кроссовер Toyota Grand Highlander 2024. Абсолютно новый Toyota Grand Highlander предлагает семьям больше пространства и три силовых агрегата на выбор, в том числе традиционный бензиновый и гибридные приводы. Несмотря на место в сегменте среднеразмерных трехрядных кроссоверов, автомобиль может конкурировать с более крупными по размеру машинами благодаря своей огромной внутренней грузоподъемности.

Также мы рассказали о том, что в Украину вернулся обновленный седан Hyundai Sonata. Обновленное девятое поколение Hyundai Sonata предлагает пользователям семейных автомобилей новый спортивный образ.   

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