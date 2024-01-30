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В Україні зросли ціни на бензин — яка сьогодні вартість пального на АЗС

30 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У вівторок, 30 січня, ціни на деякі види бензину трохи впали, а на деякі, навпаки, пішли угору. Так, бензин марки А-92 в середньому здорожчав на 2 копійки за літр. Також здешевшали дизельне пальне й автогаз. Останній втратив в ціні найбільше — 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 30 січня

За даними моніторингового сайту, 30 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,14 грн/л;
  • А-95 — 50,65 грн/л;
  • А-92 — 47,08 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,66 грн/л;
  • скраплений газ — 27,47 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,22 грн/л,
  • А-95 — за 50,83 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,39 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 50,83 грн/л,
  • скраплений газ — 27,67 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 30 січня

30 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що ми писали чому навіть з гарною зимовою гумою авто нестійке на дорозі. Буває, що навіть за наявності нових зимових шин автомобіль починає водити по зимовій дорозі. Експерти назвали основні фактори, що впливають на таку поведінку машини.

Також ми розповіли, про ТОП-5 найбільш довговічних дизельних двигунів в Україні у 2024 році. Машини з економічними та надійними дизельними моторами мають популярність серед українських автовласників. При цьому деякі дизельні двигуни отримали статус культових і довгий час вважаються найнадійнішими в класі.  

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