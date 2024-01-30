Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилася вартість пального. У вівторок, 30 січня, ціни на деякі види бензину трохи впали, а на деякі, навпаки, пішли угору. Так, бензин марки А-92 в середньому здорожчав на 2 копійки за літр. Також здешевшали дизельне пальне й автогаз. Останній втратив в ціні найбільше — 5 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 30 січня

За даними моніторингового сайту, 30 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,14 грн/л;

А-95 — 50,65 грн/л;

А-92 — 47,08 грн/л;

дизельне пальне — 50,66 грн/л;

скраплений газ — 27,47 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,22 грн/л,

А-95 — за 50,83 грн/л,

бензин А-92 — за 47,39 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,83 грн/л,

скраплений газ — 27,67 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 30 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 30 січня

30 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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