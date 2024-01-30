Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине выросли цены на бензин — какая сегодня стоимость горючего на АЗС arrow

В Украине выросли цены на бензин — какая сегодня стоимость горючего на АЗС

30 января 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 30 января, цены на некоторые виды бензина немного упали, а на некоторые, наоборот, пошли вверх. Так, бензин марки А-92 в среднем подорожал на 2 копейки за литр. Также подешевели дизельное горючее и автогаз. Последний потерял в цене больше всего – 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о топливе 30 января вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине на 30 января 2024 года
Цены на топливо в Украине на 30 января 2024 года. Фото: Новости.

Якір Цены на горючее на АЗС 30 января

По данным мониторингового сайта, 30 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

  • A-95+ — 54,14 грн/л;
  • А-95 — 50,65 грн/л;
  • А-92 — 47,08 грн/л;
  • дизельное топливо — 50,66 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,47 грн/л.

Якір Неделю назад

  • A-95+ — 54,22 грн/л,
  • А-95 — за 50,83 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,39 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизель — за 50,83 грн/л,
  • сжиженный газ — 27,67 грн/л.
Цены на топливо в Украине на 30 января 2024 года
Цены на топливо в Украине на 30 января 2024 года. Фото: Новости.

Якір Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 30 января

30 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, что мы писали почему даже с хорошей зимней резиной авто неустойчиво на дороге. Бывает, что даже при наличии новых зимних шин автомобиль начинает водить по зимней дороге. Эксперты назвали основные факторы, влияющие на такое поведение машины.

Также мы рассказали о ТОП-5 наиболее долговечных дизельных двигателей в Украине в 2024 году. Машины с экономичными и надежными дизельными моторами пользуются популярностью среди украинских автовладельцев. При этом некоторые дизельные двигатели получили статус культовых и долгое время числятся самыми надежными в классе.   

цены на топливо
бензин
авто
деньги
Украина
АЗС
цены в Украине
дизтопливо
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме