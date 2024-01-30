Цены на топливо в Украине по состоянию на 30 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. Во вторник, 30 января, цены на некоторые виды бензина немного упали, а на некоторые, наоборот, пошли вверх. Так, бензин марки А-92 в среднем подорожал на 2 копейки за литр. Также подешевели дизельное горючее и автогаз. Последний потерял в цене больше всего – 5 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 30 января

По данным мониторингового сайта, 30 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

A-95+ — 54,14 грн/л;

А-95 — 50,65 грн/л;

А-92 — 47,08 грн/л;

дизельное топливо — 50,66 грн/л;

сжиженный газ — 27,47 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,22 грн/л,

А-95 — за 50,83 грн/л,

бензин А-92 — за 47,39 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 50,83 грн/л,

сжиженный газ — 27,67 грн/л.

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Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 30 января

30 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 48,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Олас" — 46,20 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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