Ціни на пальне в Україні станом на 11 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 11 січня, на українских АЗС знову знизились ціни на абсолютно всі види пального. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали більш ніж на 15 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 11 січня

За даними моніторингового сайту, 11 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,13 грн/л;

А-92 — 47,91 грн/л;

дизельне пальне — 51,11 грн/л;

скраплений газ — 28,71 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,44 грн/л,

А-95 — за 51,25 грн/л,

бензин А-92 — за 48,30 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,22 грн/л,

скраплений газ — 29,48 грн/л.

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 11 січня

11 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 47,49 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС Neftek — 45,99 грн/л.

ЗС Neftek — 45,99 грн/л. Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рн/л, на Shell — 28,70 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, ми писали про авто, які без великих проблем подолали пробіг 1,6 млн км і більше. Більшість автовласників вважають пробіг 250-300 тис. км пристойним результатом, а позначка 500 тис. здається чимось з області ненаукового фентезі. Втім, деяким ентузіастам вдається проїхати понад мільйон кілометрів.

Раніше ми розповіли, що Volkswagen встановлює ChatGPT в своїх автомобілях. В Лас-Вегасі з 9 по 12 січня проходить виставка CES, на яку Volkswagen привіз цікаву новину. Річ у тім, що німецький автовиробник цього року інтегрує ChatGPT в існуючий голосовий асистент IDA наступних поколінь моделей VW Tiguan, Passat та Golf.