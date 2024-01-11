Цены на топливо в Украине по состоянию на 11 января 2024 года - сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего . В четверг, 11 января, на украинских АЗС снова снизились цены на абсолютно все виды горючего. Больше всего в стоимости потерял автогаз. Цены на этот вид горючего упали более чем на 15 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 11 января

По данным мониторингового сайта, 11 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,32 грн/л;

А-95 — 51,13 грн/л;

А-92 — 47,91 грн/л;

дизельное топливо — 51,11 грн/л;

сжиженный газ — 28,71 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,44 грн/л,

А-95 — за 51,25 грн/л,

бензин А-92 — за 48,30 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,22 грн/л,

сжиженный газ — 29,48 грн/л.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 11 января

11 января топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 47,49 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС Neftek — 45,99 грн/л.

ВС Neftek — 45,99 грн/л. Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 29,29 г рН/л, на Shell — 28,70 грн/л.

Больше об авто

Напомним, мы писали об автомобилях, которые без проблем преодолели пробег 1,6 млн км и более. Большинство автовладельцев считают пробег 250-300 тыс. км приличным результатом, а отметка 500 тыс. кажется чем-то из области ненаучного фэнтези. Впрочем, некоторым энтузиастам удается проехать более миллиона километров.

Раньше мы рассказали, что Volkswagen устанавливает ChatGPT в своих автомобилях. В Лас-Вегасе с 9 по 12 января проходит выставка CES, на которую Volkswagen привез любопытную новость. Дело в том, что немецкий автопроизводитель в этом году интегрирует ChatGPT в существующий голосовой ассистент IDA последующих поколений моделей VW Tiguan, Passat и Golf.