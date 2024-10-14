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В Украине изменится цена газа — как посчитать сколько вы заплатите в 2025 году

14 октября 2024 06:16
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Каков будет тариф на газ и доставку газа в Украину в 2025 году
Платежки за коммунальные услуги и калькулятор. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Хотя в ближайшее время в Украине не планируется изменение тарифа на доставку газа, суммы в платежках разных потребителей в 2025 году будут отличаться. Это связано, во-первых, с тарифами конкретного поставщика газа, а во-вторых, с индивидуальным уровнем потребления. В расчет будут браться объемы "голубого топлива", использованные за завершившийся в сентябре 2024 года газовый год.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на газ и доставку газа в Украине в 2025 году и как их считать.

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Каким будет тариф на газ в Украине

По меньшей мере, до конца апреля следующего года стоимость газа для населения останется неизменной. В апреле 2024 года Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств по поставке газа для производителей тепловой энергии.

Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть до 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей останутся без изменений. Это касается бытовых потребителей, производителей тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

Стоимость газа от "Нафтогаза" для разных категорий потребителей будет колебаться от 7,42 до 16,50 грн за кубометр. Для населения цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр.

При этом в сентябре три компании — "Полтавагаз Сбыт", "ЭруЛюдям" и "АсканияЭнерджи" — вышли с рынка газа для бытовых потребителей. Таким образом, на рынке осталось девять поставщиков.

В октябре стоимость газа для населения в зависимости от газоснабжающей компании варьируется от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, что соответствует базовым годовым предложениям. Некоторые поставщики также предлагают месячные тарифы, которые могут меняться в зависимости от месяца.

При этом подавляющее большинство бытовых потребителей (98% или более 12 млн домохозяйств) получает газ от "Нафтогаза" Украины. Его цена — 7,96 грн за кубометр — будет действовать для всех бытовых клиентов компании как минимум до конца апреля 2025 года.

Цена на газ в Украине

Базовое годовое предложение (действует с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года)

  • ООО "Энерджи Трейд Груп" — 7,799 грн/кубометр
  • ООО "ГК "Нафтогаз Украины" — 7,96 грн/кубометр
  • ООО "Тернопольоблгаз Сбыт" — 7,96 грн/кубометр
  • ООО "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн/кубометр
  • ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт" — 7,99 грн/кубометр
  • ООО "Львовэнергосбыт" — 8,20 грн/кубометр
  • ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр
  • ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр
  • ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 9,99 грн/кубометр

Коммерческое предложение (действует в октябре 2024 года)

  • ООО "Энерджи Трейд Груп" — 9,977 грн/кубометр
  • ООО "Львовэнергосбыт" — 18,95 грн/кубометр
  • ООО "Киевские Энергетические Услуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр
  • ООО "Днепровские Энергетические Услуги" (YASNO) — 8,46 грн/кубометр
  • ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз" — 14,99 грн/кубометр

Тарифы на доставку газа в Украине

Тарифы на распределение газа во время войны в Украине менять не планируют. Но стоимость доставки "голубого топлива" отличается в зависимости от оператора газораспределительных сетей. Цена на транспортировку газа колеблется от 0,38 до 2,39 грн за кубометр. При увеличении количества потребителей тариф снижается, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

К примеру, в Киеве, где много потребителей, расходы на обслуживание газовой инфраструктуры делятся на значительное количество жителей. В результате тариф остается на невысоком уровне.

Действующие тарифы на услуги распределения природного газа (грн за 1 м³ в месяц без НДС):

  1. ЧАО "Гадячгаз" — 1,99 грн
  2. АО "Донецкоблгаз" — 1,18 грн
  3. АО "Запорожгаз" — 0,92 грн
  4. АО "Киевгаз" — 0,32 грн
  5. ЧАО "Кременчуггаз" — 0,46 грн
  6. АО "Лубныгаз" — 1,99 грн
  7. АО "Луганскгаз" — 1,57 грн
  8. ПАО "Мариупольгаз" — 1,45 грн
  9. ЧАО "Мелитопольгаз" — 1,84 грн
  10. АО "Одессагаз" — 1,09 грн
  11. АО "Полтавагаз" — 1,76 грн
  12. ЧАО "Тернопольгоргаз" — 0,80 грн
  13. ЧАО "Уманьгаз" — 1,95 грн
  14. АО "Херсонгаз" — 1,62 грн
  15. ЧАО "Шепетовкагаз" — 1,07 грн
  16. ЧАО "НГХП "Сирка" — 1,21 грн
  17. ГП "Кременецкое УПРГ" — 1,36 грн
  18. ООО "Газовик" — 1,79 грн
  19. ООО "Газснабсервис" — 2,46 грн
  20. ООО "Спектргаз" — 2,35 грн
  21. ООО "Газораспределительные сети Украины":
  • Винницкий филиал — 1,76 грн
  • Волынский филиал — 1,57 грн
  • Днепровский филиал — 0,90 грн
  • Днепропетровский филиал — 1,26 грн
  • Житомирский филиал — 1,70 грн
  • Закарпатский филиал — 1,99 грн
  • Ивано-Франковский филиал — 1,86 грн
  • Киевский филиал — 1,49 грн
  • Криворожский филиал — 0,53 грн
  • Кропивницкий филиал — 1,49 грн
  • Львовский филиал — 1,69 грн
  • Николаевский филиал — 1,99 грн
  • Ровенский филиал — 1,54 грн
  • Сумской филиал — 1,34 грн
  • Тернопольский филиал — 1,75 грн
  • Харьковский городской филиал — 0,43 грн
  • Харьковский филиал — 1,99 грн
  • Хмельницкий филиал — 1,54 грн
  • Черкасский филиал — 0,57 грн
  • Черновицкий филиал — 1,99 грн
  • Черниговский филиал — 1,76 грн

Как посчитать стоимость услуги распределения природного газа

Для определения месячной стоимости распределения природного газа на будущий газовый год, данные о годовом потреблении нужно поделить на 12 месяцев и умножить на тариф.

Пример расчета ежемесячной платы за распределение природного газа в 2025 году для потребителя АО "Киевгаз", использующего газовую плиту и потребившего 150 кубометров газа в период с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года. Действующий тариф АО "Киевгаз" на распределение составляет 0,384 грн за кубометр в месяц (с учетом НДС — 20%).

Для расчета ежемесячной платы за доставку газа производим следующие действия: 150 м3/12 мес. × 0,384 грн. = 4,80 грн. Таким образом, ежемесячная плата за распределение для этого потребителя в 2025 году составит 4,80 грн.

Напомним, мы писали, как в Украине получить субсидию на отопление. С 1 октября 2024 г. в Украине введены дополнительные условия для компенсации расходов на твердое топливо в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Также мы рассказывали, какими будут тарифы на свет в Украине. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

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