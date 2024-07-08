Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow В Україні змінили підхід у розподілі відключень світла — пояснення Yasno arrow

В Україні змінили підхід у розподілі відключень світла — пояснення Yasno

8 липня 2024 12:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Відключення світла по-новому — як змінився підхід у розподілі ресурсу
Працівники енергосфери. Фото: ua.energy
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В енергокомпанії Yasno розповіли про зміни у підході до розподілу відключень електричної енергії в Україні. Йдеться про справедливий розподіл обмежень між регіонами.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

Читайте також:

Як змінився підхід у розподілі енергоресурсу

НЕК "Укренерго" тепер забезпечує справедливий розподіл обмежень між регіонами. Якщо раніше не враховувалась критична інфраструктура, однак тепер підхід змінився: у кожному українському регіоні споживачів поділено на шість черг/груп. Для кожної передбачається приблизно однаковий обсяг споживання. У компанії вимагають відключати 1-3 групи.

"Колеги переформатували роботу і вже декілька тижнів працює більш справедливий розподіл. За моєю оцінкою, це спрацювало. Треба доробити ще, бо не всі регіони (на мою оцінку) зробили групи коректно, але то вже справа за Держенергонаглядом", — пояснив керівник компанії.

Відповідно до графіків, відключення здійснюють диспетчери, а основними проблемами залишаються:

  • неспрацювання автоматики;
  • балансування всередині груп під час стрибків споживання;
  • пошкодження обладнання.

Нічні відключення світла

Також відомо, чому обмеження електропостачання в країні застосовуються у нічний час доби. Як пояснили в ДТЕК, частина генерації у цей період не працює. Все це — через втрату 9 ГВт потужності після російських обстрілів.

"У цілому — це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", — повідомили в компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами народного депутата Володимира Мороза, Україна планує збільшити імпорт електроенергії до зими. Йдеться про 2,2 гігавата.

Також ми писали, що в "Слузі народу" повідомили, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. Йдеться про вісім.

комунальні послуги ЖКГ електроенергія сфера енергетики ціни YASNO

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців