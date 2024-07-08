Відключення світла по-новому — як змінився підхід у розподілі ресурсу

Працівники енергосфери. Фото: ua.energy

В енергокомпанії Yasno розповіли про зміни у підході до розподілу відключень електричної енергії в Україні. Йдеться про справедливий розподіл обмежень між регіонами.

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

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Як змінився підхід у розподілі енергоресурсу

НЕК "Укренерго" тепер забезпечує справедливий розподіл обмежень між регіонами. Якщо раніше не враховувалась критична інфраструктура, однак тепер підхід змінився: у кожному українському регіоні споживачів поділено на шість черг/груп. Для кожної передбачається приблизно однаковий обсяг споживання. У компанії вимагають відключати 1-3 групи.

"Колеги переформатували роботу і вже декілька тижнів працює більш справедливий розподіл. За моєю оцінкою, це спрацювало. Треба доробити ще, бо не всі регіони (на мою оцінку) зробили групи коректно, але то вже справа за Держенергонаглядом", — пояснив керівник компанії.

Відповідно до графіків, відключення здійснюють диспетчери, а основними проблемами залишаються:

неспрацювання автоматики;

балансування всередині груп під час стрибків споживання;

пошкодження обладнання.

Нічні відключення світла

Також відомо, чому обмеження електропостачання в країні застосовуються у нічний час доби. Як пояснили в ДТЕК, частина генерації у цей період не працює. Все це — через втрату 9 ГВт потужності після російських обстрілів.

"У цілому — це базова генерація, яка працювала і може працювати вночі. Через те, що вночі не працює сонце, а ГЕС закачують воду, то виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Через це доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", — повідомили в компанії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за словами народного депутата Володимира Мороза, Україна планує збільшити імпорт електроенергії до зими. Йдеться про 2,2 гігавата.

Також ми писали, що в "Слузі народу" повідомили, скільки енергоблоків відновлять в Україні до кінця 2024 року. Йдеться про вісім.