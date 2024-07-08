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В Украине изменили подход в распределении отключений света — объяснение Yasno

8 июля 2024 12:48
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Отключения света по-новому — как изменился подход в распределении ресурса
Сотрудники энергосферы. Фото: ua.energy
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В энергокомпании Yasno рассказали об изменениях в подходе к распределению отключений электроэнергии в Украине. Речь идет о справедливом разделении ограничений между регионами.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

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НЭК "Укрэнерго"  теперь обеспечивает справедливое распределение ограничений между регионами. Если раньше не учитывалась критическая инфраструктура, однако теперь подход изменился: в каждом украинском регионе потребители разделены на шесть очередей/групп. Для каждой предполагается примерно одинаковый объем потребления. В компании требуют отключать 1-3 группы.

"Коллеги переформатировали работу и уже несколько недель работает более справедливое распределение. По моей оценке, это сработало. Надо доделать еще, потому что не все регионы (по моей оценке) сделали группы корректно, но это уже дело за Госэнергонадзором", — пояснил руководитель компании.

Согласно графикам, отключения осуществляют диспетчеры, а основными проблемами остаются:

  • несрабатывание автоматики;
  • балансировка внутри групп во время скачков потребления;
  • повреждения оборудования.

Ночные отключения света

Также известно, почему ограничения электроснабжения в стране применяются в ночное время суток. Как пояснили в ДТЭК, часть генерации в этот период не работает. Все это из-за потери 9 ГВт мощности после российских обстрелов.

"В целом — это базовая генерация, которая работала и может работать ночью. Из-за того, что ночью не работает солнце, а ГЭС закачивают воду, то производство электроэнергии падает, а базовое потребление остается. Поэтому приходится выключать свет и днем, и ночью", — сообщили в компании.

Что еще стоит знать

Напомним, по словам народного депутата Владимира Мороза, Украина планирует увеличить импорт электроэнергии к зиме. Речь идет о 2,2 гигаватте.

Также мы писали, что в "Слуге народа" сообщили, сколько энергоблоков возобновят в Украине до конца 2024 года. Речь идет о восьми.

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