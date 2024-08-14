Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 15 серпня

Автозаправка у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за останню добу зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчав бензин марки А-92 — його вартість підвищилась на 6 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 15 серпня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 15 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового порталу, 15 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельне пальне — 52,77 грн/л;

скраплений газ — 28,09 грн/л.

A-95+ — 59,91 грн/л;

А-95 — 56,64 грн/л;

А-92 — 53,78 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,76 грн/л;

скраплений газ — 27,92 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 15 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Пальне бренду "Євро-95" 15 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Нагадаємо, підвищена витрата пального може бути пов'язана як з манерою водіння та умовами їзди, так й зі станом автомобіля. Ми писали про причини підвищеної витрати палива та що робити, щоб їх усунути.

Також ми розповідали, як правильно та швидко почистити автомобільні диски. В ідеалі колеса бажано чистити двічі на місяць.