Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизпаливо 15 серпня

В Україні здорожчало пальне — які будуть ціни на бензин завтра
В Україні за останню добу зросли ціни на пальне. Найбільше подорожчав бензин марки А-92 — його вартість підвищилась на 6 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 15 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 15 серпня
За даними моніторингового порталу, 15 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л;
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 28,09 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 59,91 грн/л;
- А-95 — 56,64 грн/л;
- А-92 — 53,78 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,76 грн/л;
- скраплений газ — 27,92 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 15 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 15 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.
Більше про авто
Нагадаємо, підвищена витрата пального може бути пов'язана як з манерою водіння та умовами їзди, так й зі станом автомобіля. Ми писали про причини підвищеної витрати палива та що робити, щоб їх усунути.
Також ми розповідали, як правильно та швидко почистити автомобільні диски. В ідеалі колеса бажано чистити двічі на місяць.
Читайте Новини.LIVE!