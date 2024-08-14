Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 15 августа

Автозаправка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за последние сутки выросли цены на топливо. Больше всего подорожал бензин марки А-92 — его стоимость повысилась на 6 копеек.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 15 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,05 грн/л;

А-95 — 56,50 грн/л;

А-92 — 53,35 грн/л;

дизельное топливо — 52,77 грн/л;

сжиженный газ — 28,09 грн/л.

A-95+ — 59,91 грн/л;

А-95 — 56,64 грн/л;

А-92 — 53,78 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,76 грн/л;

сжиженный газ — 27,92 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 15 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 15 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.

Напомним, повышенный расход горючего может быть связан как с манерой вождения и условиями езды, так и с состоянием автомобиля. Мы писали о причинах повышенного расхода топлива и что делать, чтобы их устранить.

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