Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и дизтопливо 15 августа

В Украине подорожало топливо — какие будут цены на бензин завтра
В Украине за последние сутки выросли цены на топливо. Больше всего подорожал бензин марки А-92 — его стоимость повысилась на 6 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.
Какая информация о горючем 15 августа вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 15 августа
По данным мониторингового портала, 15 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 60,05 грн/л;
- А-95 — 56,50 грн/л;
- А-92 — 53,35 грн/л;
- дизельное топливо — 52,77 грн/л;
- сжиженный газ — 28,09 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 59,91 грн/л;
- А-95 — 56,64 грн/л;
- А-92 — 53,78 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 52,76 грн/л;
- сжиженный газ — 27,92 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 15 августа
Топливо бренда "Евро-95" 15 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить также на АЗС Авантаж 7 — 53,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,52 грн/л.
Больше об авто
Напомним, повышенный расход горючего может быть связан как с манерой вождения и условиями езды, так и с состоянием автомобиля. Мы писали о причинах повышенного расхода топлива и что делать, чтобы их устранить.
Также мы рассказывали, как правильно и быстро очистить автомобильные диски. В идеале колеса лучше чистить два раза в месяц.
Читайте Новини.LIVE!